سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

استقرار سعر الريال السعودي لليوم السادس التوالي اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري، تزامنا مع عطلة عيد الأضحى بالقطاع المصرفي، وأن قيمة التحويلات المالية بلغت نحو 669.3 مليار دولار رغم ارتفاع تحويل الرسوم دوليا.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر آخر تحديث

وسجل متوسط سعر الريال السعودي شراء نحو 12.69 جنيه، و12.73 جنيه للبيع اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة بعد نجاح الإجراءات الاقتصادية التي أدت إلى زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي، وجاءت العملة السعودية نحو 12.69 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع حسب البنك المركزي.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 في مصر مقابل الدولار 1 ريال سعودي يعادل 0.27 الدولار الأمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

ووصل الريال السعودي في البنك الأهلي مستوى 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

وناهز الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

وبلغ صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.64 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع

وقدر الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.65جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 12.60 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.68 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

وحقق سعر الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.62 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.64 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.62 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.72 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي مقابل الليره السورية 3.905 ليرة مقابل ريال فقط.