الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المصري الديمقراطي": ملفات التعليم والدعم أولوية على مائدة الحكومة الجديدة

المهندس إيهاب منصور
المهندس إيهاب منصور

قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن الحكومة الجديدة مطالبة بتحقيق معادلة صعبة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بالدولة المصرية خلال الفترة الراهنة، على الصعيد الداخلي والخارجي، إلى أن يبقى الشغل الشاغل للحكومة الرئيسي هو تغيير كافة السياسات التي كانت تتبعها الحكومة السابقة والتي أودت بالمجتمع لعدد من المشكلات التي لم تستطع تخطي تداعياتها وعقباتها.

أكد منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة الجديدة عليها تغيير خط السير والآليات واستراتيجيات العمل لا سيما في مجالي التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة عليها مواجهة نفسها بأخطاء الحكومة الحالية، وذلك من خلال وضع خريطة عمل جديدة تتعاون فيما بينها، وإلغاء نظام العمل في جزر منعزلة.

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لفت إلى أن قطاع التعليم يشهد كثير من الاضطرابات وضرورة وضع آليات عمل جديدة تساهم اولا في تحقيق وعود الحكومة الحالية فيما يتعلق بزيادة عدد المعلمين، مشيرا إلى أن الحكومة وعدت بتعيين أكثر من 30 ألف معلم، وحتى الآن لم يتم تعيين نصف هذا العدد، فضلا عن وجود تكدس كبير للغاية في مختلف المدارس الواقعة في المحافظات ذات التكدس السكاني.

وأضاف أن هناك العديد من الملفات الهامة التي بحاجة إلى إعادة العمل عليها من جديد أبرزها ملف التموين بشكل عام والدعم النقدي والعيني، فضلا عن ملفات الاسكان واستكمال خطى الإصلاح بملف التصالح في مخالفات البناء، والتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن كل هذه الملفات بحاجة إلى إعادة النظر في كافة السياسات المتبعة تجاهها لضمان الوصول إلى حلول فعالة قادرة على تجاوز العقبات الراهنة.

المهندس إيهاب منصور حزب المصري الديمقراطي المصري الديمقراطي الصعيد الداخلي الحكومة

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