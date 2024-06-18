الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة سائق "توك توك" حاول إلقاء زجاجة مولوتوف على صاحب محل بالجيزة

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

أصيب سائق توك توك، صباح اليوم  بحروق شديدة، خلال تشاجره مع صاحب محل  بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وكشفت التحريات  التى أجراها رجال المباحث أن المصاب حاول إلقاء زجاجة مولوتوف حارقة على صاحب المحل، إلا أنه أصيب نتيجة سقوطها عليه.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بنشوب مشاجرة بين شخصين في أبو النمرس،  وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، تشاجر سائق توك توك وصاحب محل بسبب خلافات بينهما، وخلال المشاجرة حاول السائق إلقاء زجاجة مولوتوف حارقة على صاحب المحل، إلا أنها سقطت عليه وتسببت في إصابته بحروق، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

زجاجة مولوتوف مديرية أمن الجيزة سائق توك توك مشاجرة

مواد متعلقة

ضبط 15 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بالمنوفية

الأكثر قراءة

تقضي العيد بجوار مقابر أبنائها الأربعة منذ 34 عاما: محدش يدعي على ولاده (فيديو)

جهاد جريشة يحسم لـ"الدستور" صحة ركلة جزاء زيزو أمام المصرى

مخططات نتنياهو.. كشف السبب الحقيقي وراء حل حكومة الحرب الإسرائيلية

زيزو يعلق على هزيمة الزمالك ضد المصرى

ثالث أيام عيد الأضحى.. 70% إشغال شواطئ الإسكندرية خلال ساعات فقط

إصابة 7 من أسرة واحدة في سقوط أسانسير من "التاسع" بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

صور

المؤنسات الغاليات يحتفلن بالعيد

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

لبحث التهدئة مع إسرائيل.. مستشار بايدن يلتقي رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة "أمل"

مخططات نتنياهو.. كشف السبب الحقيقي وراء حل حكومة الحرب الإسرائيلية

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف