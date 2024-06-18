إصابة سائق "توك توك" حاول إلقاء زجاجة مولوتوف على صاحب محل بالجيزة

أصيب سائق توك توك، صباح اليوم بحروق شديدة، خلال تشاجره مع صاحب محل بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وكشفت التحريات التى أجراها رجال المباحث أن المصاب حاول إلقاء زجاجة مولوتوف حارقة على صاحب المحل، إلا أنه أصيب نتيجة سقوطها عليه.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بنشوب مشاجرة بين شخصين في أبو النمرس، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، تشاجر سائق توك توك وصاحب محل بسبب خلافات بينهما، وخلال المشاجرة حاول السائق إلقاء زجاجة مولوتوف حارقة على صاحب المحل، إلا أنها سقطت عليه وتسببت في إصابته بحروق، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.