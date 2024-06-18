الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحثة: الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية سببها الفوضى الداخلية والانقسامات داخل مجلس الحرب

مجلس الحرب
مجلس الحرب

قالت نرمين سعيد، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات، إن الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية، تمثل انعكاسا للفوضى الداخلية في إسرائيل، الناتجة عن استقالة بيني جانتس من مجلس الحرب، مشيرة إلى وجود حالة من الانفصال بين الجيش والحكومة.

نتنياهو قال إن الحكومة هي من تقرر فترات الهدن بعد حدث عن إقرار الجيش لهدنة تكتيكية

وأضافت سعيد، خلال مداخلة هاتفية "إكسترا نيوز"، أن هناك حديثا عن هدنة تكتيكيةجنوب غزة أقرها الجيش، لكن نتنياهو قال إن الحكومة هي من تقرر فترات الهدن أو أين تحدث على وجه التحديد، فضلا عن وجود حالة من التخبط داخل إسرائيل.

أداء جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل غزة

وأشارت إلى أن هناك حالة من التخبط في أداء جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل غزة لمحاولة التغطية على الفشل، موضحة أن مسار المفاوضات أصبح أكثر صعوبة بعد الحادثة المتعلقة بمخيم النصيرات.

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