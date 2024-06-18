الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منها فقدان الشهية وحكة الجلد.. 6 علامات خفية ومبكرة لأمراض الكبد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعد الاكتشاف المبكر لأمراض الكبد أمرًا بالغ الأهمية، لأنه يمكن أن يؤدي إلى إدارة أفضل ونتائج أفضل، ومن خلال الاهتمام بهذه العلامات الدقيقة واتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على صحة الكبد، يمكن للأشخاص المساعدة في ضمان بقاء الكبد شريكًا قويًا وصامتًا في الصحة العامة لجسمهم.

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ولكن عندما تسير الأمور في الاتجاه الخاطئ، فإن الكبد غالبا ما يهمس قبل أن يصرخ، إن اكتشاف مرض الكبد في وقت مبكر يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في النتائج، ولكن علاماته يمكن أن تكون خفية ومن السهل التغاضي عنها،  وفي السطور التالية نستعرض 6 علامات تشير إلى أن الكبد قد يكون في مشكلة، وذلك وفقا لمؤسسة الكبد الأمريكية.

 الشعور المستمر بالتعب والضعف

الشعور بالتعب بعد يوم طويل أمر طبيعي، ولكن التعب المستمر والضعف يمكن أن يكون علامة مبكرة على مرض الكبد، يمكن أن تؤدي أمراض الكبد المزمنة إلى شعور عام بعدم الصحة والضعف، والذي غالبا ما يحدث بسبب تراكم السموم في مجرى الدم الذي لم يعد الكبد قادرا على تصفيته بشكل فعال.

و وجدت دراسة نشرت في مجلة أمراض الكبد أن التعب كان أكثر الأعراض شيوعا التي أبلغ عنها المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة، مما يسلط الضوء على أهمية عدم استبعاد التعب غير المبرر.

فقدان الوزن

قد يبدو فقدان الوزن دون محاولة وكأنه حلم يتحقق، ولكنه قد يكون علامة حمراء لمشاكل الكبد، حيث يلعب الكبد دورًا حاسمًا في عملية التمثيل الغذائي وتخزين الطاقة. إذا لم يعمل الكبد بشكل صحيح، فقد يواجه جسمك صعوبة في هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، مما يؤدي إلى فقدان الوزن غير المقصود.

ظهور الأورام الوعائية العنكبوتية بالجسم

واحدة من العلامات الأكثر فضولية لمشاكل الكبد هي ظهور الورم الوعائي العنكبوتي، وهي أوعية دموية صغيرة تشبه العنكبوت تظهر غالبًا على الجلد. عادة ما تكون هذه الأوعية الدموية الصغيرة على شكل شبكة حمراء اللون ويمكن رؤيتها بالقرب من سطح الجلد، وغالبًا ما تظهر على الوجه والرقبة والساقين.

 وهي ناجمة عن ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين بسبب عدم قدرة الكبد على استقلاب الهرمونات بشكل صحيح.

الشعور الألم في منطقة الكبد

قد يكون الشعور بعدم الراحة أو الألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن علامة خفية على مرض الكبد. هذه المنطقة هي المكان الذي يوجد فيه الكبد، وأي ألم أو إيلام هنا قد يشير إلى التهاب أو تضخم الكبد، والذي قد يكون بسبب حالات مثل مرض الكبد الدهني أو التهاب الكبد أو تليف الكبد.

فقدان الشهية

يمكن أن يكون فقدان الشهية المفاجئ أو غير المبرر علامة تحذيرية لمرض الكبد. يلعب الكبد دورًا مهمًا في عملية الهضم والتمثيل الغذائي، وعندما لا يعمل بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى الشعور بالامتلاء وانخفاض الرغبة في تناول الطعام. وهذا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن غير المقصود وسوء التغذية.

 

حكة في الجلد

في حين أن حكة الجلد يمكن أن يكون لها أسباب عديدة، فإن الحكة المستمرة دون طفح جلدي يمكن أن تكون في بعض الأحيان علامة على مرض الكبد.

 يُعتقد أن هذه الحكة، المعروفة باسم الحكة، ناجمة عن تراكم الأملاح الصفراوية تحت الجلد عندما يكون الكبد غير قادر على معالجتها وإفرازها بشكل صحيح.

صحة الكبد الصحة العامة التعب والضعف السموم فقدان الوزن

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