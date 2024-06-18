الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرطوبة عالية على السواحل.. "الأرصاد": استمرار تحسن الطقس وانخفاض الحرارة والعظمى بالقاهرة 37

الطقس
الطقس

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتًا إلى أن البلاد تشهد تحسنًا في الأحوال الجوية، وانخفاضًا في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الأحد الماضي، متوقعًا أن تصل درجة الحرارة العظمي اليوم على القاهرة لـ37 درجة.

الطقس شديد الحرارة على أغلب المحافظات الداخلية

وأضاف "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن الطقس شديد الحرارة على أغلب المحافظات الداخلية حار على السواحل الشمالية نهارًا، منوهًا بأن نسب الرطوبة على السواحل الشمالية هي الأعلى، والتي تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، معتدلة ليلًا على كل الأنحاء.

درجات الحرارة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 41 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة مئوية.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس

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