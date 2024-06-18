مصرع 4 وإصابة 3 إثر اصطدام "ملاكى" بالرصيف فى الطريق الزراعى بالبحيرة

لقى أربعة أشخاص مصرعهم، منذ قليل، بينما أصيب 3 أشخاص آخرون بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف، أمام قرية زهرة التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة .

إخطار الأجهزة الأمنية بالحادث

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالدوار يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف، ما نتج عنه مصرع 4 أشخاص، وإصابة 3 آخرين بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

نتيجة الفحص والتحرى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفرالدوار لمكان الواقعة، وبالفحص والتحري تبين مصرع 4 أشخاص، بينما أصيب ثلاثة آخرون بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، وجارٍ التعرف على هويتهم.

وتم نقل الجثث إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى كفرالدوار العام تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.