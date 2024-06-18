بينى جانتس يُطالب نتنياهو بإقالة نائب رئيس الكنيست

طالب زعيم معسكر الدولة الإسرائيلي، بيني جانتس، رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإقالة نائب رئيس الكنيست، وعضو لجنة الشئون الخارجية والأمن الإسرائيلي، نسيم فاتوري، وإدانة تصريحاته التي انتقد فيها المظاهرات الإسرائيلية، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع اشتباكات عنيفة بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين، ما أسفر عن إصابة 3 إسرائيليين، ونقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج جراء تعدي الشرطة عليهم بالضرب.

كما أشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن شرطة الاحتلال قامت باعتقال 9 متظاهرين إسرائيلين.

فيما أفادت التقارير الإسرائيلية بأن سلطة الاحتلال لم تتمكن من وقف المظاهرات التي كانت تزحف باتجاه منزل نتنياهو غرب القدس المحتلة، بعد وقفه أمام الكنيست الإسرائيلي، مؤكدة أنها خرجت عن نطاق السيطرة.