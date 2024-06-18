الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فاركو فى مهمة صعبة أمام زد إف سى بـ"دوري نايل".. اليوم

فاركو خسر آخر مبارياته
فاركو خسر آخر مبارياته أمام الأهلي

يشهد ملعب بتروسبورت في السابعة مساء اليوم مواجهة قوية بين فريقي زد إف سي وفاركو في الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة دوري نايل.

المباراة هى الأولى لفريق زد إف سي في دوري نايل بعد غياب 28 يوما بينما يعاني فاركو من ضغط المباريات بعد أن لعب مباراته المؤجلة مع الأهلي يوم الجمعة الماضي  وسيلعب مباراته المؤجلة مع الزمالك يوم الجمعة المقبل.

زد إف سي والاحتفاظ بالمركز الثالث

ويحتل فريق زد إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي المركز الثالث في جدول دوري نايل برصيد 37 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي من الأسبوعين الثالث والعشرين والخامس والعشرين وحقق زد إف سي تسعة انتصارات وتعادل عشر مرات وخسر أربع مباريات وسجل 30 هدفا ودخل مرماه 20 هدفا.

وجمع زد إف سي عشر نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على الجونة وبلدية المحلة وسموحة والتعادل مع الاتحاد السكندري والهزيمة أمام المقاولون ويسعى للفوز والوصول للنقطة 40 والاحتفاظ بالمركز الثالث.

على الجانب الآخر يحتل فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع الثالث عشر ستقام يوم الجمعة المقبل وحقق فاركو أربعة انتصارات وتعادل تسع مرات وخسر 11 مباراة وسجل 23 هدفا ودخل مرماه 34 هدفا.

فاركو في مهمة الخروج من مثلث الهبوط

وجمع فاركو 8 نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على الجونة وبلدية المحلة والتعادل مع المقاولون وسموحة والهزيمة أمام الأهلي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 24 والتساوي مع البنك الأهلي وتخطي بلدية المحلة في حالة تعثره أمام بيراميدز غدا.

يدير المباراة وليد عبد الرازق ويساعده أسامة عبداللطيف وعدي عيد ومعهم محمد عباس قابيل حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو هشام الدسوقي مساعد حكم فيديو.

دوري نايل زد إف سي فاركو مجدي عبد العاطي أحمد خطاب

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