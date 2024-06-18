الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الدقهلية يتابع استمرار حملات إزالة التعديات والبناء المخالف خلال إجازة العيد

ايمن مختار
ايمن مختار

أكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدي للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. 

وأوضح محافظ الدقهلية أن التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

المحافظ يتابع تقرير الوحدات المحلية لعدة مراكز

وتابع محافظ الدقهلية تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنزلة ميت غمر وطلخا وبني عبيد وشربين، لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف وأيضا مراجعة تراخيص البناء الصادرة.

و قال اللواء انور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة بناء مخالف على ارض زراعية على مساحة 350 مترا مربعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وشدد رئيس المدينة على أهمية الجاهزية  وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

متابعة تنفيذ أعمال فحص ومراجعة رخص البناء للعقارات تحت الإنشاء بمدينة بنى عبيد

و قال هاني احمد رئيس مركز ومدينة بنى عبيد انه تم متابعة تنفيذ أعمال فحص ومراجعة رخص البناء للعقارات تحت الإنشاء بمدينة بنى عبيد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم ضبطها.

 وأضاف رئيس المركز أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ومنع أي حالة بناء مخالف وعشوائي للتأكد من اتباع والتزام أصحاب العقارات بكل ما جاء برخص البناء الصادرة من رئاسة المركز ومطابقتها بأرض الواقع وعدم التعدي على خط التنظيم والشوارع المحيطة به وعدم مخالفة الرسومات الهندسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات حيث تمت متابعة أعمال الإزالة الفورية حتى سطح الأرض لبناء مخالف ودون ترخيص بالطوب الأبيض البلوك والمونة الأسمنتية.

وفي مركز ومدينة شربين قال الدكتور إبراهيم صابر شبكة رئيس المركز والمدينة أنه تميت متابعة تنفيذ أعمال إزالة لسقف أول علوي على مساحة 60 مترا مربعا بناحية قرية العيادية خارج نمرة 1 التابعة للوحدة المحلية لقرية الحصص وتم متابع إزالة فوريه لسور من البلوك الأبيض بقريه سواقى العرب بدائرة المدينة على مساحة 50 مترا مربعا بإنشاء حظيرة مواشي بقرية الحلبوني، وايضا تم إزالة أعمال تمهيدية وتشوين خشب تسليح لشد خشب لصب دور ثالث علوى بدون ترخيص بناحية مدينة شربين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية جهود الوحدات المحلية عيد الأضحى

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