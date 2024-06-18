الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

احذر.. مخاطر عديدة لتناول المشروبات الغازية بكثرة خلال العيد

المشروبات الغازية
المشروبات الغازية

تناول المشروبات الغازية بكثرة خلال أيام العيد يعد من العادات التي قد تؤدي إلى العديد من المخاطر الصحية، فعلى الرغم من أن هذه المشروبات قد تبدو مغرية ومنعشة، إلا أن الإكثار منها يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على صحة الإنسان، وذلك بحسب ما جاء فى موقع “هيلث” الطبي. 

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زيادة الوزن والسمنة:

   تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من السكر والسعرات الحرارية الفارغة، ما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة. هذا الأمر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

مشاكل في الجهاز الهضمي:

تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من الغازات التي يمكن أن تسبب الانتفاخ وعسر الهضم، كما أن الحموضة العالية في هذه المشروبات قد تؤدي إلى تفاقم مشاكل المعدة مثل القرحة والتهاب المريء.

تأثيرات سلبية على صحة الأسنان:

السكر والأحماض الموجودة في المشروبات الغازية يمكن أن تسبب تآكل مينا الأسنان وزيادة خطر التسوس، هذه التأثيرات تزداد سوءًا عند تناول هذه المشروبات بشكل متكرر وبكميات كبيرة. 

ارتفاع خطر الإصابة بأمراض الكلى:

 بعض الدراسات تشير إلى أن استهلاك كميات كبيرة من المشروبات الغازية قد يكون مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى، وذلك بسبب المواد الكيميائية الضارة التي تحتويها هذه المشروبات.

الجفاف:

   بالرغم من أن المشروبات الغازية سائلة، إلا أنها تحتوي على مواد مدرة للبول مثل الكافيين، مما يمكن أن يؤدي إلى الجفاف إذا لم يتم تعويض السوائل المفقودة بشرب الماء.

تأثيرات سلبية على صحة العظام:

   تحتوي بعض المشروبات الغازية على الفوسفور الذي يمكن أن يعرقل امتصاص الكالسيوم في الجسم، مما يؤثر سلبًا على صحة العظام ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

لتجنب هذه المخاطر، ينصح بالاعتدال في استهلاك المشروبات الغازية، والحرص على شرب الماء والعصائر الطبيعية كبدائل صحية. كما يمكن تعزيز الوعي بأهمية التغذية الصحية وتجنب العادات الغذائية الضارة خلال أيام العيد وغيرها من المناسبات.

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