الثلاثاء 18 يونيو 2024
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"مذبوح وملفوف في سجادة".. خطوة جديدة لكشف هوية جثة البدرشين بالجيزة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة جهود البحث لحل لغز نحر شاب وإلقاء جثته ملفوفة في سجادة وسط الشارع بمدينة البدرشين. 

وأصدر قائد فريق البحث توجيها بتعميم نشرة بصورة المجني عليه على كل أقسام الشرطة بمحافظة الجيزة وأنحاء الجمهورية لعرضها على أصحاب بلاغات التغيب، لفحص كل البلاغات حول الأشخاص المتغيبين لمقارنة مواصفاتها بأوصاف المجني عليه. 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بالعثور على جثة وسط الشارع بمدينة البدرشين داخل سجادة، فور إخطار اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الجريمة لفحص البلاغ وبيان ملابساته. 

أسفر الفحص الأولي عن العثور على جثة شاب مصاب بآثار نحر بالرقبة وطعنات بأنحاء متفرقة من الجسد بالصدر والظهر، والجثة ملفوفة في سجادة وملقاة وسط الشارع. 

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جاء بالفحص أن الجثة لشاب في بداية العشرينات من عمره بكامل ملابسه ومجهول الهوية لا يحمل أي أوراق تحقيق شخصية، كما تبين أن مكان العثور على الجثة مجرد مكان التخلص منها، والجريمة تمت في مكان آخر. 

وشكل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث برئاسة العميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، للكشف عن ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكابها. 

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وما زالت جهود البحث مستمرة. 

البدرشين مجهول البدرشين نحر شاب جثة

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