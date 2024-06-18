الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رونالدو يستهل مشاركته السادسة أمام التشيك.. وتركيا يواجه جورجيا فى "يورو 2024"

منتخب البرتغال
منتخب البرتغال

يلتقي اليوم المنتخب التركي مع نظيره منتخب جورجيا في افتتاح مباريات المجموعة السادسة من بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، في السابعة مساءً على ملعب سيجنال إدونا بارك بمدينة دورتموند.

تركيا يواجه جورجيا في "يورو 2024"

ويتطلع المنتخب التركي لتحقيق أول انتصاراته في المجموعة للدخول مبكرًا في أجواء البطولة وبدء العمل على التأهل للأدوار الإقصائية، فيما يرغب منتخب جورجيا في تحقيق نتيجة إيجابية في أولى مشاركاته بالبطولة، مستغلًا إمكانيات لاعبيه وعلى رأسهم خفيتشا كفاراتسخيليا، جناح فريق نابولي الإيطالي.

ويرغب منتخب تركيا في استغلال قلة خبرات لاعبي نظيره الجورجي، والذي لم يسبق له المشاركة في البطولة، لحسم الانتصار وقطع أول خطوة ناحية التأهل للدور المقبل من البطولة، فيما يتشبث لاعبو جورجيا بحماستهم لإثبات قدراتهم وأحقيتهم في التواجد ضمن كبار القارة العجوز.

ويعود منتخب تركيا للمشاركة في أمم أوروبا بعدما غاب عن النسخة الماضية من البطولة والتي أقيمت في عام 2021.

ويدير المباراة تحكيميًا الأرجنتيني فاكوندو تيلو، ويعاونه مواطناه جابرييل تشادي، وإيزيكيل برايلوفسكي، والليتواني دوناتاس رومساس كحكم رابع، بينما يتولى الإسباني أليخاندرو هيرنانديز مسئولية إدارة غرفة تقنية الفيديو المساعدة.

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رونالدو يبدأ رحلة مطاردة اللقب الأوروبي الثاني مع البرتغال أمام التشيك

وضمن منافسات نفس المجموعة، يلتقي منتخب البرتغال نظيره التشيك في العاشرة مساءً على ملعب ريد بول أرينا في مدينة لايبزيج.

ويدخل المنتخب البرتغالي مباراة الليلة محملًا بآمال كبيرة لتحقيق انتصار قوي يمنح الفريق دفعة معنوية في أولى مبارياته للعمل على الدخول مبكرًا في المنافسة على اللقب الأوروبي الذي حققه في النسخة قبل الماضية، بينما يأمل منتخب التشيك في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل وضع قدم في المنافسة على صدارة المجموعة والتأهل للدور المقبل.

وتتزايد أهمية مباراة الليلة بالنسبة للإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، كونها أول اختبار حقيقي له في بطولة مجمعة ويتطلع لتحقيق نتائج إيجابية مع الفريق، خاصة بعد الإخفاق الذي تعرض له المنتخب في بطولة كأس العالم الماضية، وكذلك توديعه النسخة الأخيرة من أمم أوروبا من دور الـ16 أمام المنتخب البلجيكي.

وبشكل خاص، يرغب كريستيانو رونالدو في تحقيق أفضل ختام لمسيرته الكروية وتحقيق اللقب الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حققه في نسخة عام 2016 بعد الفوز على منتخب فرنسا في النهائي، وكذلك تعزيز رقمه كأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية مع منتخب بلاده، والذي يملكه بـ206 مباريات مع منتخب بلاده، بالإضافة إلى كونه الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال برصيد 128 هدفًا.

ويتطلع رونالدو لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية، إذ أنه في حالة مشاركته بمباراة الليلة سيكون أول لاعب في تاريخ بطولة أمم أوروبا يشارك في 6 نسخ متتالية من البطولة، كما أنه يحتاج لتسجيل هدف ليصبح اللاعب الأكبر سنًا تسجيلًا، وذلك في حالة عدم تسجيل زميله بيبي، صاحب الـ40 عامًا.

ويدير المباراة الحكم الإيطالي ماركو جويدا، ويعاونه مواطناه فيليبو ميلي، وجورجي بيريتي، والسلوفيني رادي أوبرينفيتش كحكم رابع، فيما يقود الإيطالي ماسيمليانو إيراتي غرفة تقنية الفيديو المساعدة.

تركيا جورجيا يورو 2024 كأس أمم أوروبا رونالدو البرتغال التشيك

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