الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شاطئ جمصة "كامل العدد" ثالث أيام عيد الأضحى.. وخطة لتأمين زواره

الشاطئ
الشاطئ

شهدت مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، خلال اليوم الثالث من عيد الأضحى، إقبالا كبيرا من المواطنين هربا من ارتفاع حرارة الجو ولقضاء إجازة العيد على شاطئ المدينة.

وتوافد رواد الشاطئ من أبناء الدقهلية ورحلات اليوم الواحد من جميع محافظات الجمهورية للاستمتاع بسحر وجمال وروعة شاطئ جمصه، مع انتشار المنقذين بطول الشاطئ، ولم ترصد أي حالات غرق أو إصابات خطيرة حتى الساعة.

وحرص الأطفال والكبار على اللعب والسباحة في بحر جمصة، ورفعت إدارة الشاطئ والأجهزة التنفيذية بقيادةً أيمن الحكيم، نائب رئيس المدينة، وحمادة الوكيل، مشرف عام على الشواطئ، حالة الطوارئ لتأمين احتفالات العيد.

ورفعت حالة الاستعداد للدرجة القصوى، انتشر عدد كبير من المنقذين على طول ساحل جمصة الذي يمتد لنحو 6 كيلومترات، وكثفت إدارة الشاطئ من حملات المرور والتوعية للمصطافين بضرورة الالتزام بالقواعد والتعليمات.

وتستمر جهود إدارة المصايف بالمدينة في توفير أفضل الخدمات للمصطافين، حيث يجري رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، ويتم رفع كفاءة دورات المياه والأدشاش باستمرار.

جمصه تستعد لاستقبال عيد الأضحى


ووضعت رئاسة مدينة جمصة ٨٠ برج إنقاذ على طول الشاطئ، كما جرى تجهيز ٨٠ بحار إنقاذ على الأبراج و٢٠ آخرون للإشراف.

ومن جهته، أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تكثيف أعمال النظافة بطول الشاطئ وفتح دورات المياه يوميا من ٧ صباحا حتى ٧ مساء، والمرور على جميع الوسائل الترفيهية بالمدينة والعمل على حسن استقبال المواطنين والالتزام بالصحة والسلامة المهنية.

أضاف المحافظ أنه تم زيادة ورديات العمل إلى 3 ورديات يوميًا، وتكثيف حملات رفع كفاءة الشوارع والميادين والحدائق العامة، وتسوية الرمال وإنشاء مشايات، لإظهار الكورنيش في أبهى صورة.

IMG-20240618-WA0020
IMG-20240618-WA0020
IMG-20240618-WA0019
IMG-20240618-WA0019
IMG-20240618-WA0018
IMG-20240618-WA0018
مدينة جمصة عيد الأضحى ارتفاع حرارة الجو أجازة العيد الدقهلية

مواد متعلقة

"الحقوق المتعلقة بالمال" موضوع خطبة الجمعة 31 مايو 2024

حصاد وزارة العمل.. مصر خارج الملاحظات الدولية لعام 2024.. والحوار الاجتماعي يستكمل مناقشات "قانون العمل"

مشنقة حرير | رجل ينشر الحب بمنطق «من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا»

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

الحصاد الأسبوعى لوزارة العمل.. الوزير يلقى كلمة أمام الرئيس لتجديد العهد بمواصلة التقدم فى مجال العمل

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

بيرناردو سيلفا يتحدث عن ركلة الجزاء الضائعة أمام الريال

الأكثر قراءة

جهاد جريشة يحسم لـ"الدستور" صحة ركلة جزاء زيزو أمام المصرى

مخططات نتنياهو.. كشف السبب الحقيقي وراء حل حكومة الحرب الإسرائيلية

تقضي العيد بجوار مقابر أبنائها الأربعة منذ 34 عاما: محدش يدعي على ولاده (فيديو)

زيزو يعلق على هزيمة الزمالك ضد المصرى

ثالث أيام عيد الأضحى.. 70% إشغال شواطئ الإسكندرية خلال ساعات فقط

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

صور

المؤنسات الغاليات يحتفلن بالعيد

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

لبحث التهدئة مع إسرائيل.. مستشار بايدن يلتقي رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة "أمل"

مخططات نتنياهو.. كشف السبب الحقيقي وراء حل حكومة الحرب الإسرائيلية

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف