شاطئ جمصة "كامل العدد" ثالث أيام عيد الأضحى.. وخطة لتأمين زواره

شهدت مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، خلال اليوم الثالث من عيد الأضحى، إقبالا كبيرا من المواطنين هربا من ارتفاع حرارة الجو ولقضاء إجازة العيد على شاطئ المدينة.

وتوافد رواد الشاطئ من أبناء الدقهلية ورحلات اليوم الواحد من جميع محافظات الجمهورية للاستمتاع بسحر وجمال وروعة شاطئ جمصه، مع انتشار المنقذين بطول الشاطئ، ولم ترصد أي حالات غرق أو إصابات خطيرة حتى الساعة.

وحرص الأطفال والكبار على اللعب والسباحة في بحر جمصة، ورفعت إدارة الشاطئ والأجهزة التنفيذية بقيادةً أيمن الحكيم، نائب رئيس المدينة، وحمادة الوكيل، مشرف عام على الشواطئ، حالة الطوارئ لتأمين احتفالات العيد.

ورفعت حالة الاستعداد للدرجة القصوى، انتشر عدد كبير من المنقذين على طول ساحل جمصة الذي يمتد لنحو 6 كيلومترات، وكثفت إدارة الشاطئ من حملات المرور والتوعية للمصطافين بضرورة الالتزام بالقواعد والتعليمات.

وتستمر جهود إدارة المصايف بالمدينة في توفير أفضل الخدمات للمصطافين، حيث يجري رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، ويتم رفع كفاءة دورات المياه والأدشاش باستمرار.

جمصه تستعد لاستقبال عيد الأضحى



ووضعت رئاسة مدينة جمصة ٨٠ برج إنقاذ على طول الشاطئ، كما جرى تجهيز ٨٠ بحار إنقاذ على الأبراج و٢٠ آخرون للإشراف.

ومن جهته، أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تكثيف أعمال النظافة بطول الشاطئ وفتح دورات المياه يوميا من ٧ صباحا حتى ٧ مساء، والمرور على جميع الوسائل الترفيهية بالمدينة والعمل على حسن استقبال المواطنين والالتزام بالصحة والسلامة المهنية.

أضاف المحافظ أنه تم زيادة ورديات العمل إلى 3 ورديات يوميًا، وتكثيف حملات رفع كفاءة الشوارع والميادين والحدائق العامة، وتسوية الرمال وإنشاء مشايات، لإظهار الكورنيش في أبهى صورة.

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