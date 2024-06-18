الثلاثاء 18 يونيو 2024
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وزير الإسكان: 23 مشروعًا لمياه الشرب وصرف صحى الحضر والمناطق الريفية بالوادي الجديد

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ تنفيذ 23 مشروعًا لمياه الشرب، وصرف صحى الحضر، وصرف صحي المناطق الريفية، لخدمة أهالى محافظة الوادى الجديد، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ تلك المشروعات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب، وتشمل، محطة مياه جنوب الباويطي، ومحطة مياه شرق الباويطي، ومحطة مياه منديشة، ومحطة مياه الدائري.

تنفيذ 14 مشروعا لمياه الشرب لتحسين الخدمة وزيادة الضغوط

وأضاف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جار تنفيذ 14 مشروعا لمياه الشرب لتحسين الخدمة وزيادة الضغوط، وتشمل، محطة موط، ومحطة أبومنقار، ومحطة غرب الموهوب، ومحطة زراعة 10، ومحطة الأمان، ومحطة شمال باريس، ومحطة مياه 25 يناير بالخارجة، ومحطة مياه بولاق بالخارجة، ومحطة مياه الخير والنماء ببلاط، ومحطة مياه بلاط، ومحطة مياه الفرافرة، ومحطة مياه عثمان بن عفان، ومحطة مياه الجديدة، وإحلال وتجديد شبكة مياه باريس، كما يجرى تنفيذ 3 مشروعات لصرف صحى الحضر، وتشمل، صرف صحى باريس، وتوسعات معالجة صرف صحى موط، ومحطة معالجة صرف صحى الباويطى والقصر بالواحات البحرية.

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وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن إجمالى عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحى فى محافظة الوادى الجديد، 25 منطقة ريفية، يقطنها 62 ألف نسمة بما نسبته 45.4 % من سكان المناطق الريفية، وجار توصيل الصرف الصحي لمنطقتين ريفيتين بواسطة الهيئة القومية، يقطنهما 11 ألف نسمة بما نسبته 8.1 % من سكان المناطق الريفية، وجار توصيل الصرف الصحي لـ4 مناطق ريفية بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يقطنها 12 ألف نسمة بما نسبته 8.8 % من سكان المناطق الريفية.

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الدكتور عاصم الجزار الاسكان مياه الشرب المناطق الريفية محافظة الوادي الجديد محطة مياه الدائري

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