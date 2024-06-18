الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الغد": اجتماعات مكثفة استعدادًا للمشاركة في المرحلة المقبلة من الحوار الوطني

المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب يعمل الآن من خلال أماناته بالمحافظات بتكثيف اجتماعاتها من أجل التناقض والتحاور حول أبرز الملفات التي سيكون لها أولوية على مائدة الحوار فور إعلان استئناف جلساته المرحلة المقبلة، وذلك ليكون الحزب على استعداد للمشاركة فيها بمزيد من الرؤى والمقترحات التي تدعم الموقف المصري تجاه الكيان الصهيوني، وليكون الحوار الوطني بمثابة داعم قوي للدولة، وتأكيد على تحركاته المستمرة لحشد الدعم مع الدولة لنصرة الأشقاء في فلسطين.

أهمية جلسات الحوار الوطني

وأشار "موسى"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الحوار الوطني أصبح حالة مجتمعية وسياسية لا يمكن الاستغناء عنها، بل وأصبح الوسيلة الهامة لتوصيل آراء ونبض الشارع والأحزاب للقيادة السياسية.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي حريص على مواصلة مجريات عمل الحوار الوطني لتحقيق كافة أهدافه، ما يعطي دفعة قوية لكافة الأحزاب بمختلف أطيافها السياسية للمشاركة، وتجهيز مزيد من الرؤى والأفكار والمقترحات التي تساهم في الخروج بتوصيات وحلول تحقق صالح الدولة.

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"الجيل" يكشف آخر استعدادته للمشاركة في الحوار الوطني المرحلة المقبلة

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مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني يُشيد بجهود تنسيقية الأحزاب

ولفت أن مشاركة الأحزاب والقوى السياسية في الحوار الوطني أعطى له نزيد من الشرعية، وأكد على أنه لم يكن فراغ سياسي، بل حالة اجتماعية نجحت بأن تكون نبض الشارع، وساهمت في تقديم العديد من الأفكار والمقترحات في كافة الملفات التي تم التناقش حولها الفترات السابقة في المرحلتي الأولى والثانية.

المهندس موسي مصطفي موسي حزب الغد الحوار الوطنى الرئيس الأشقاء

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