الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ديوان "يغتسل النثر في نهره" وكتاب "الثورات" العربية جديد شربل داغر

شربل داغر
شربل داغر

صدر  حديثا  للكاتب الشاعر الدكتور  شربل داغر، ديوانه الشعري الجديد تحت عنوان "يغتسل النثر في نهره" عن دار خطوط وظلال، فضلا عن كتابه النقدي الجديد أيضا، والمعنون بـ "الثورات العربية والسلطنة العثمانية.. استعصاء السياسة".

يغتسل النثر في نهره ديوان شربل داغر الـ 17

ويقع الديوان في في 254 صفحة من القطع الوسط؛ وقد صمم الغلاف الفنان محمد العامري. ويتألف الكتاب الشعري، "يَغتسل النثر في نهره"، من 117 قصيدة، بين طويلة وقصيرة.

وبحسب “شربل داغر تتصدر الكتاب مجموعة قصائد متمحورة حول نهر من دون ضفتَين: يتماوج في ماء العمر وهواء المجاز، وبين كَرَم النثر وإلحاحات الشعر، وهو بالتالي ماء الجريان والسعي إلى انتزاع القصيدة من أشداق الزمن.

 

"الثورات" العربية والسلطنة العثمانية

في ذات السياق، ينتظر الشاعر الناقد شربل داغر، صدور كتابه النقدي الجديد، والذي يصدر قريبا عن منتدي المعارف، تحت عنوان “الثورات” العربية والسلطنة العثمانية.. استعصاء السياسة.

يتوقف هذا الكتاب ــ بحسب ناشره ــ عند خبر "الثورات" العربية في الحقبة العثمانية المتأخرة، بين نجد والقاهرة وجبل لبنان وتونس والجزائر وغيرها، وينتبه بشكل خاص إلي مشاركة العوام في هذه الثورات، وإلي تطلع هذا الحراك صوب بناء إدارات بلدية، محلية، وبديلة عن الولاية والسلطنة. هذا ما أخرج السياسة عن منظورها الإسلامي القديم، ومن إطارها السلطاني والإمبراطوري، الذي انبني، في غالبه، وفق المعادلة التالية: "الغلبة" من جهة السلالات الحاكمة، و"الطاعة" من جهة المحكومين.

الدول العربية جمعت بين الخشية من الخارج الاستعماري والرغبة في التحرر الداخلي

وأضاف، إلا أن هذه الثورات قامت وفشلت، فيما بدت السياسة صعبة الدوران، بل عصية. فحراكها انحصر في إحدى عصبانات وعاميات واستيلاءات، قصيرة أو ممتدة، ظد الحاكم والحكم، من دون أن تنبثق أو تحمل معها تفجرات وتشكيلات اقتصادية واجتماعية متغيرة. هكذا بدت "الثورات" مرجئة، وربما غير ممكنة، وانتظام السياسة مختلا، في جماعات ومجتمعات تحكمت بها بنية تقليدية متقادمة، وفي دورة من التداول التجاري، الزراعي، والحرفي، المحدود والضيق، أمام "توثبات" الرأسمالية الأوروبية.

هذا جمع في هذه الأوضاع، بين الخشية من الخارج، الاستعماري، وبين الرغبة في التحرر الداخلي، وهو ما انتهى إلي إخراج الولايات العربية من عثمانيتها إلي استعماريتها، فيما خرجت ولايات عثمانية أخري (بما فيها تركيا نفسها) إلي كيانات جديدة، مستقلة ودستورية.

 

 التشكلات المتأخرة بين نهايات الحقبة العثمانية وبين دخول الولايات العربية في عهد استعماري

يوسع الكاتب شربل داغر، نطاقه البحثي في هذا الكتاب، فيتناول التشكلات المتأخرة بين نهايات الحقبة العثمانية وبين دخول الولايات العربية في عهد استعماري وطالب للاستقلال في الوقت عينه: بعد العربية والتمدن، وظهورات القصيدة العصرية والرواية العصرية، وغيرها، يدرس داغر الظواهر السياسية العربية العثمانية المستجدة، ويتناول تعبيرات الخطاب السياسي بين الفقهاء والنخب العصرية ويستبين تشكل الأجهزة السياسية و"هيئات" السياسيين الأولي، ويعالج العلاقات بين الاجتماع المديني العمراني كما الثقافي المتغير وبين تجلياته في النصاب السياسي.

و"شربل داغر"، شاعر وروائي وناقد وأستاذ جامعي لبناني، أصدر أكثر من 60 كتابا باللغة العربية واللغة الفرنسية، منها مجموعات شعرية، وأعمال روائية، كما ترجم العديد من الأعمال الشعرية والروائية إلي اللغة العربية، وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب، قد أصدرت الأعمال الشعرية الكاملة، لـ “شربل داغر” في العام 2020. 

شربل داغر يغتسل النثر في نهره الثورات العربية السلطنة العثمانية الكيانات السياسية استعصاء السياسة

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