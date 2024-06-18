الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في دوري نايل

تشكيل الأهلي المتوقع
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في دوري نايل

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في دوري نايل، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 26 من المسابقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الاتحاد السكندري، على إستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة دوري نايل "الدوري الممتاز" للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في دوري نايل

من المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري في دوري نايل، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - عمر كمال.

خط وسط الملعب: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج - أحمد عبد القادر - حسين الشحات.

وفي خط الهجوم: محمود كهربا.

وكان السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، قد عقد جلسة مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة الاتحاد السكندري، طالب خلالها لاعبيه بضرورة تصحيح الأخطاء، مُشددًا على صعوبة المواجهة المرتقبة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل 

تُذاع مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

ترتيب الأهلي والاتحاد السكندري في جدول دوري نايل

يتواجد فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 16 جولة من المسابقة حتى الآن.

بينما يتواجد فريق الاتحاد السكندري، بقيادة المدرب طارق العشري، حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 25 جولة من المسابقة حتى الآن.

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