وصفها بالمجنونة.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: يجب الإطاحة بحكومة نتنياهو

قال يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، إنه يجب الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، مضيفا أعتقد أنه من الممكن فعل ذلك، فمنذ لحظة استقالة بيني جانتس، العضو السابق فى حكومة الحرب الإسرائيلية، أصبحت لدينا الوسائل وسنعمل معا لإسقاط الحكومة.

حكومة نتنياهو تخوض صراعات داخلية وعاجزة ولا تهتم بالجنوب ولا بالشمال

واكد، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن حكومة نتنياهو مجنونة وتخوض صراعات داخلية وعاجزة ولا تهتم بالجنوب ولا بالشمال.

