موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 26 من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي و الاتحاد السكندري في دوري نايل

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على إستاد "برج العرب" بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في دوري نايل

تُذاع مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

الأهلي يتحدى الاتحاد السكندري في دوري نايل

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواصلة نغمة الانتصارات، في محاولة لاقتحام المربع الذهبي والاقتراب من صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويدخل فريق الأهلي اللقاء منتعشًا بعد تخطي عقبة فاركو في الجولة الماضية بثنائية إمام عاشور.

في المقابل، يرغب فريق الاتحاد السكندري، بقيادة المدرب طارق العشري، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا.

ويخوض فريق الاتحاد السكندري هذه المباراة وسط معنويات منخفضة، بعدما ودّع بطولة كأس مصر أمام أبوقير للأسمدة في دور الـ32 من المسابقة بركلات الترجيح.

ترتيب الأهلي والاتحاد السكندري في جدول الدوري

يحتل فريق الأهلي حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين.

فيما يحتل الاتحاد السكندري حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر 7 مباريات.