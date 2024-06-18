عاصي الحلاني يحيي حفلا غنائيا ضخما في لندن اليوم

يحيي النجم اللبناني عاصي الحلاني، مساء اليوم الثلاثاء، حفلا غنائيا ضخما وسط جمهوره في العاصمة الإنجليزية لندن.

ومن المقرر أن يقام حفل عاصي الحلاني بلندن على خشبة مسرح “أديلفي”، وهو مسرح “ويست إند”، ويقع في شارع ستراند بمدينة ويستمنستر وسط لندن.

ينتظر أن يمتع “الحلاني” جمهوره خلال الحفل بباقة متنوعة من أعماله القديمة والحديثة منها “غالي، القرار، أدمنت هواكي، بحبك وبغار، متل الكذبة، سألوني، عذبوني، واني مارق مريت، يا ميمه، جن جنوني، فرصة عمر، ضحكة حبيبي، خليك بقلبي”.

أغنية عاصي الحلاني الجديدة

كان أطلق النجم اللبنانى عاصى الحلانى، أحدث أعماله الغنائية، بعنوان "الدحية" باللهجة الأردنية والأغنية من الفلكلور الأردنى، كتب كلماتها الشاعر رامى اليوسف، وألحان وتوزيع طونى سابا، ماستر محمد مقهور، ومن المقرر أن يُصور عاصى الحلانى الأغنية على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة فى وادى رم جنوب الأردن.

وتعتبر أغنية "الدحية" قالباً غنائياً أصيلاً من قوالب الغناء البدوى المتوارثة فى الأردن، وتتميز بمكانتها المرموقة، من حيث انتشارها على المستوى الشعبى، لتكون ضمن اهتمامات غالبية النجوم العرب فى تقديم هذا اللون برؤية موسيقية تتناسب مع كافة الأذواق.

كما طرح عاصي الحلاني الفترة الماضية أغنية بعنوان “عمرها الخيانة” وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب ”ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وهي من كلمات الشاعر الغنائي علي المولى، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع موسيقي طوني سابا.

تقول كلمات الأغنية: “بدك تغلط بضمير مرتاح غيّر اسم الخطايا اعطي للكذبة الوان والمهم النوايا سمي الخيانة تعويض نقص وقسوة قلبك عزة نفس ما الدنيا لعبة اسامي ما الدنيا لعبة اسامي عمرا الخيانة ما كانت غلطة طول عمرا الخيانة قرار أسهل شغلة بهيدي الدني نغلط ونلاقي أعذار نغلط ونلاقي أعذار صعبة لما يبكي عينك اكتر حدا ضحّكا اكتر حدا فاهم روحك واحاسيسك حرّكا احسن ما تغلط بحق حبيبك قلّو انو ما بدك ياه يعني كل شي نهايتو غلط من الأول بلاه”.