الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاصي الحلاني يحيي حفلا غنائيا ضخما في لندن اليوم

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني

يحيي النجم اللبناني عاصي الحلاني، مساء اليوم الثلاثاء، حفلا غنائيا ضخما وسط جمهوره في العاصمة الإنجليزية لندن.

ومن المقرر أن يقام حفل عاصي الحلاني بلندن على خشبة مسرح “أديلفي”، وهو مسرح “ويست إند”، ويقع في شارع ستراند بمدينة ويستمنستر وسط لندن.

ينتظر أن يمتع “الحلاني” جمهوره خلال الحفل بباقة متنوعة من أعماله القديمة والحديثة منها “غالي، القرار، أدمنت هواكي، بحبك وبغار، متل الكذبة، سألوني، عذبوني، واني مارق مريت، يا ميمه، جن جنوني، فرصة عمر، ضحكة حبيبي، خليك بقلبي”.

أغنية عاصي الحلاني الجديدة

كان أطلق النجم اللبنانى عاصى الحلانى، أحدث أعماله الغنائية، بعنوان "الدحية" باللهجة الأردنية والأغنية من الفلكلور الأردنى، كتب كلماتها الشاعر رامى اليوسف، وألحان وتوزيع طونى سابا، ماستر محمد مقهور، ومن المقرر أن يُصور عاصى الحلانى الأغنية على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة فى وادى رم جنوب الأردن.

وتعتبر أغنية "الدحية" قالباً غنائياً أصيلاً من قوالب الغناء البدوى المتوارثة فى الأردن، وتتميز بمكانتها المرموقة، من حيث انتشارها على المستوى الشعبى، لتكون ضمن اهتمامات غالبية النجوم العرب فى تقديم هذا اللون برؤية موسيقية تتناسب مع كافة الأذواق.

كما طرح عاصي الحلاني الفترة الماضية أغنية بعنوان “عمرها الخيانة” وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب ”ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وهي من كلمات الشاعر الغنائي علي المولى، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع موسيقي طوني سابا.

تقول كلمات الأغنية: “بدك تغلط بضمير مرتاح غيّر اسم الخطايا اعطي للكذبة الوان والمهم النوايا سمي الخيانة تعويض نقص وقسوة قلبك عزة نفس ما الدنيا لعبة اسامي ما الدنيا لعبة اسامي عمرا الخيانة ما كانت غلطة طول عمرا الخيانة قرار أسهل شغلة بهيدي الدني نغلط ونلاقي أعذار نغلط ونلاقي أعذار صعبة لما يبكي عينك اكتر حدا ضحّكا اكتر حدا فاهم روحك  واحاسيسك حرّكا احسن ما تغلط بحق حبيبك قلّو انو ما بدك ياه يعني كل شي نهايتو غلط من الأول بلاه”.

حفل عاصي الحلاني عمرها الخيانة لندن النجم اللبناني عاصي الحلاني النجم عاصي الحلاني

الأكثر قراءة

جهاد جريشة يحسم لـ"الدستور" صحة ركلة جزاء زيزو أمام المصرى

تقضي العيد بجوار مقابر أبنائها الأربعة منذ 34 عاما: محدش يدعي على ولاده (فيديو)

مخططات نتنياهو.. كشف السبب الحقيقي وراء حل حكومة الحرب الإسرائيلية

زيزو يعلق على هزيمة الزمالك ضد المصرى

ثالث أيام عيد الأضحى.. 70% إشغال شواطئ الإسكندرية خلال ساعات فقط

إصابة 7 من أسرة واحدة في سقوط أسانسير من "التاسع" بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

صور

المؤنسات الغاليات يحتفلن بالعيد

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

لبحث التهدئة مع إسرائيل.. مستشار بايدن يلتقي رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة "أمل"

مخططات نتنياهو.. كشف السبب الحقيقي وراء حل حكومة الحرب الإسرائيلية

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف