دوري نايل.. الداخلية يواجه سموحة فى مباراة مصيرية عصر اليوم

يستضيف سموحة فريق الداخلية في الرابعة عصر اليوم بإستاد الإسكندرية في الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة دوري نايل.

ويحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز الثامن برصيد 35 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الرابع والعشرين وحقق سموحة تسعة انتصارات وتعادل 8 مرات وخسر ست مباريات وسجل 24 هدفا ودخل مرماه 23 هدفا.

سموحة والعودة للانتصارات

وجمع سموحة سبع نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على الزمالك والاتحاد السكندري والتعادل مع فاركو والهزيمة أمام زد إف سي وبيراميدز ويسعى للفوز والوصول للنقطة الـ 38 ودخول المربع الذهبي.

أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: (الهاني سليمان ومحمد أشرف ومحمد المغربي وجاستيس آرثر وطارق علاء وأحمد عبدالحكم وعبدالرحمن عامر ومحمد مصطفى ميدو ومحمد متولي كناريا ومحمد سعيد مكرونة وأحمد خالد ومحمد عصام والحبيب أحمد حسن وحسام جريشة وعبداللطيف بن قسو وجونيور أجايي ودوكو دودو وفادي فريد وحسام حسن ومصطفى البدري).

الداخلية والتمسك بأمل البقاء

في المقابل يحتل فريق الداخلية بقيادة عيد مرازيق المركز الثامن عشر والأخير برصيد 15 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثامي عشر ستقام يوم الجمعة المقبل وحقق الداخلية انتصارين وتعادل 9 مرات وخسر 13 مباراة ولديه أضعف هجوم في الدوري وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه 27 هدفا.

وجمع الداخلية أربع نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على المقاولون والتعادل مع الجونة والهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي وبلدية المحلة ويسعى لتحقيق الفوز الثاني على التوالي والوصول للنقطة 18 وإنعاش آماله في البقاء.

يدير المباراة حمادة القلاوي ويساعده أحمد رشدي ومصطفى حسين ومعهم خالد جمال الغندور حكما رابعا ومصطفى عثمان حكم فيديو ورجب محمد مساعد حكم فيديو.