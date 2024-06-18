الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": المبعوث الأمريكي يصل بيروت عقب زيارته إسرائيل

آموس هوكشتاين
آموس هوكشتاين

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوصول المبعوث الرئاسي الأمريكي آموس هوكشتاين، لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت عقب زيارته إسرائيل، وذلك وفقًا للوكالة الأنباء اللبنانية.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإن بيني جانتس، العضو السابق فى حكومة الحرب الإسرائيلية، أبلغ مبعوث الرئيس الأمريكي ومستشاره الخاص، عاموس هوكشتاين، بأن وقت التوصل إلى اتفاق تسوية على الحدود مع لبنان ينفذ.

سندعم أى تحرك فعال لإزالة تهديد حزب الله اللبناني

كما أكد جانتس لمبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أننا سندعم أى تحرك فعال لإزالة تهديد حزب الله اللبناني.

بيروت إسرائيل مطار رفيق الحريري الدولي

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