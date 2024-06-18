"التحالف الوطني": أنشطتنا لا تعمل بشكل موسمي ولكن وفق استراتيجية تضمن الاستمرارية

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن للعام الثلاث علي التوالي، لتفاعل التحالف مع المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، مشيرا إلى أنه لا يعمل بشكل موسمي فقط، لكن وفق استراتيجية تضمن الاستمرارية لأنشطته.

وأضاف عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جمعيات الأعضاء في التحالف الوطني وزعوا كميات ضخمة جدا من الأضاحي على مستوى الجمهورية مجانًا من خلال جمعياتها ومؤسساتها المنتشرة في كل أنحاء مصر، لدعم الأسر الأكثر احتياجا خاصة بعد ارتفاع أسعار اللحوم.

دعم الأسر الأكثر احتياجا خاصة بعد ارتفاع أسعار اللحوم

وأشار عضو التحالف الوطني، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بدأ تنفيذ أنشطة ترفيهية للأطفال على مستوى الجمهورية، إضافة إلى توزيع الهدايا عليهم من خلال أماكن التجمعات.