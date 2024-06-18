الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المواطنون يستمتعون بحدائق القناطر الخيرية خلال أيام عيد الأضحى (فيديو)

المواطنون يستمتعون
المواطنون يستمتعون بحدائق القناطر الخيرية

سلط برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى، الضوء على استمرار توافد المواطنين على حدائق القناطر الخيرية خلال أيام عيد الأضحى المباركة، والتي أبوابها للزائرين من الساعة السابعة صباحًا.

يشار إلى أن وزارة الرى إنتهت من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا، وتطوير حديقة المركز الثقافي بمساحه 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحه 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمسطح 8 أفدنة، وتطوير حديقة التوفيقي والتوسعة الإضافية لها بمساحة إجمالية 3 أفدنة.

وقال المهندس خالد إبراهيم، مدير إدارة ري القناطر الخيرية، إنه تم فتح جميع حدائق المدينة والمتاحف المختلفة والمتنزهات والملاهي والأماكن السياحية منذ الصباح الباكر لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة خلال فترة الأعياد.

أشار إبراهيم إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين برفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمامها، موضحا أنه تم توفير عدد من سيارات الإسعاف بمنطقة الحدائق للتعامل مع أية حالات طارئة خلال الاحتفالات، لافتا إلى أن مدينة القناطر الخيرية لها طابع خاص في احتفالات الأعياد نظرا لما تتمتع به من حدائق ومظاهر الطبيعة الخلابة.
 

حدائق القناطر الخيريه عيد الأضحى

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