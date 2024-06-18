الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الري": ارتفاع الحرارة والإقبال على المصايف وراء تزايد استهلاك مياه الشرب

مياه الشرب
مياه الشرب

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس أشرف درويش، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة كفر الشيخ، والقائم بمهام رئيس الإدارة المركزية لشئون المياه، حول الموقف المائى وحالة الري خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

واستعرض التقرير حالة المناسيب أمام القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، والتي أظهرت وجود مناسيب كافية للاحتياجات المائية الحالية، وأيضًا لاستيفاء أى تصرفات إضافية حال وجود أي طلب إضافي على المياه من المنتفعين خلال أيام الإجازة، مع تحقيق تصرفات ودرجات مناسيب ملائمة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الرى على مستوى الجمهورية، وبما يستوفي كافة الاحتياجات المائية المترتبة خلف هذه القناطر، كما يتم على مدار اليوم عمل الموازنات اللازمة ما بين تخفيض وزياده مناسيب وتصرفات الترع والرياحات الرئيسية طبقا لمعدلات السحب من المنتفعين.

كما يتم المرور بشكل دوري من جانب  مسئولى الرى بمختلف المحافظات ومهندسي الإدارة المركزية لشئون المياه؛ لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع، ومدى الالتزام بتطبيق المناوبات على الترع وبما يضمن توصيل المياه لكافة المنتفعين خلال فترة الأعياد.

متابعة المناسيب أمام مآخذ محطات مياه الشرب

ويجري بشكل دائم متابعة المناسيب أمام مآخذ محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية؛ للاطمئنان على قدرة هذه المحطات على سحب الكميات المطلوبة من المياه لتلبية الطلب الكبير على مياه الشرب، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، وإقبال المواطنين على المدن الساحلية لقضاء فتره الإجازات والأعياد.

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كما تقوم أجهزة الوزارة على مدار الساعة بتوفير التصرفات والمناسيب اللازمة لتشغيل محطات مياه الشرب بالمدن الساحلية بأقصى طاقة مثل محطه جنوب العلمين التي تخدم مدينتي مطروح والإسكندرية، وكذلك محطة شرب السيوف التي تغذي مدينة الإسكندرية، ومحطتى شرب السويس وبورسعيد. 

ووجه وزير الري باستمرار التنسيق بين رؤساء المصالح والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم بالمحافظات المختلفة؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالة الري بكافة المواقع على مستوى الجمهورية.

الطلب الكبير على مياه الشرب معدلاتها الطبيعية ارتفاع درجات الحرارة المدن الساحلية متابعة المناسيب أمام مآخذ محطات مياه الشرب

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