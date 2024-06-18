مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات القارية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد انتهاء موسم 2023-2024.

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل، بجانب مباراة البرتغال ضد التشيك في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" والقنوات الناقلة

- مباراة تركيا ضد جورجيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

- مباراة البرتغال ضد التشيك: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة سموحة ضد الداخلية: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports

- مباراة زد اف سي ضد فاركو: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD

- مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الاتحاد السكندري في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواجهة الاتحاد السكندري، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة دوري نايل "الدوري المصري" للموسم الجاري 2023-2024.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام فاركو في دوري نايل

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره فاركو، على استاد "القاهرة الدولي" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 12 المؤجلة من بطولة دوري نايل "الدوري المصري" للموسم الجاري 2023-2024.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد المصري في دوري نايل، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.