"الجيل" يكشف آخر استعدادته للمشاركة في الحوار الوطني المرحلة المقبلة

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحزب استعد للمشاركة في الحوار الوطني المرحلة المقبلة، وذلك بعقد عدة اجتماعات للجان النوعية ستنتهى بعد إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك للإعداد النهائى للاوراق التى سيقدمها الحزب لمجلس الأمناء، خاصة بعد طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي بإدراج موضوعات الأمن القومي والقضية الفلسطينية، للمناقشة والحوار حولها في اللجان المختلفة.

موقف الحزب من تحويل الدعم العيني إلى نقدي

وأشار "الشهابي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الحزب يعمل الآن على إعداد ورقة عن موقف حزب الجيل من الدعم بصفة عامة وموقفه من تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدى بصفة خاصة، لافتًا إلى أن اللجان النوعية بالحزب ستنتهى من إعداد تلك الأوراق في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري.

ونوه بأن انطلاق الحوار الوطني المرحلة المقبلة سيكون له دور كبير في طرح عدد من التحديات على المستوى الداخلي أو الخارجي على مائدة الحوار بين مختلف التيارات والأطياف السياسية؛ وذلك لدعم موقف الدولة تجاه ما يحدث من عدوان سافر على قطاع غزة ومحاولات الاحتلال الفاشلة لتصفية القضية الفلسطينية وزعزعة الأمن القومي.