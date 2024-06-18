الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين خلال اقتحام عدة قرى وبلدات في رام الله

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 5 فلسطينيين خلال اقتحامها عدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة.

وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن الاحتلال اعتقلت كل من: جلال معروف، وأحمد عبد الرزاق فلنة، ومصطفى ذياب، يعد اقتحام منازلهم في قرية صفا شمال غرب رام الله، فيما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في قرية عجول شمال رام الله.

كما اعتقل الاحتلال الفتى بهاء ثائر شبانة، بعد مداهمة منزل ذويه في بلدة سنجل شمال رام الله، علمًا أن شبانة تحرر من المعتقل قبل شهر، بجانب اعتقال المحرر محمود سليمان أبو عادي، خلال اقتحام قرية دير ابزيع غرب رام الله.

رام الله الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل شمال رام الله قوات الاحتلال فلسطين

مواد متعلقة

ارتفاع شهداء مخيم النصيرات لـ10 بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل وسط غزة

بث مباشر.. ضيوف الرحمن يرمون الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق

سياسة واضحة.. "إكسترا نيوز": موقف مصرى صارم برفض التهجير القسرى للفلسطينيين

"إكسترا نيوز" تستعرض نجاحات مصر فى التعامل مع الأزمة بقطاع غزة

باب جديد للأمراض.. منظمات أهلية فلسطينية: الأوضاع فى غزة تزداد خطورة

"أوكسفام" تطلب الانضمام لدعوى وقف بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل

إعلام عراقى: إصابة 15 شخصًا فى حريق بمصفاة نفط بأربيل

أجواء مضطربة بفرنسا.. مراسل "القاهرة الإخبارية": ماكرون فاجأ الجميع بقرار الدعوة للانتخابات

الأكثر قراءة

مخططات نتنياهو.. كشف السبب الحقيقي وراء حل حكومة الحرب الإسرائيلية

جهاد جريشة يحسم لـ"الدستور" صحة ركلة جزاء زيزو أمام المصرى

السيطرة على حريق في شقة سكنية بأسوان.. وإصابة شخصين

تحرير 12 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالغربية

زيزو يعلق على هزيمة الزمالك ضد المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

صور

المؤنسات الغاليات يحتفلن بالعيد

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

لبحث التهدئة مع إسرائيل.. مستشار بايدن يلتقي رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة "أمل"

مخططات نتنياهو.. كشف السبب الحقيقي وراء حل حكومة الحرب الإسرائيلية

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف