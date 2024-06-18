الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين خلال اقتحام عدة قرى وبلدات في رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 5 فلسطينيين خلال اقتحامها عدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة.

وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن الاحتلال اعتقلت كل من: جلال معروف، وأحمد عبد الرزاق فلنة، ومصطفى ذياب، يعد اقتحام منازلهم في قرية صفا شمال غرب رام الله، فيما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في قرية عجول شمال رام الله.

كما اعتقل الاحتلال الفتى بهاء ثائر شبانة، بعد مداهمة منزل ذويه في بلدة سنجل شمال رام الله، علمًا أن شبانة تحرر من المعتقل قبل شهر، بجانب اعتقال المحرر محمود سليمان أبو عادي، خلال اقتحام قرية دير ابزيع غرب رام الله.