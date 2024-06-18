"إكسترا نيوز" تستعرض مظاهر استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الحج (فيديوجراف)

يشهد موسم الحج لهذا العام تغييرات كبيرة نتيجة استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، التي حولت عملية الحج إلى تجربة مثيرة.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أبرز استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الحج

مع توافد الحجيج إلى مكة وبدء موسم الحج، حيث أعلنت السعودية أنها استقبلت أكثر من 1.5 مليون حاج خلال موسم الحج لهذا العام 2024، يلمس الزائر للبقاع المقدسة تطورا تكنولوجيا في عملية الحج وشعائره عبر استخدام الذكاء الاصطناعي.

أبرز مظاهر استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الحج

- شهد موسم الحج بعام 2024 استخدام الكثير من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

- نشر العديد من الروبوتات الذكية داخل الحرم وبالمناطق المحيطة لتوجيه الحجاج.

- توفير روبوتات لتقديم خدمات الإفتاء بالترجمة الفورية بـ 11 لغة للرد علي الاستفسارات الشرعية.

- استخدام مكانس التطهير الذكية والمزودة بتقنية خرائط الذكاء الاصطناعي.

- توفير روبوتات ذكية لتوزيع عبوات مياه زمزم، كما تم إطلاق ميزة لتمكين الحجاج من الحصول على عبوات ماء زمزم في مساكنهم مجانا.

- خدمة العربات الكهربائية الحديثة لخدمة قاصدي المسجد الحرام.

- تقديم خدمة " الواي فاي" لحجاج بيت الله الحرام بالمسجد لتمكينهم من الاستفادة من خدمات منصات الحج االرقمية.