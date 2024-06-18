الأنبا عمانوئيل يترأس قداس المناولة الاحتفالية برعية القديس أنطونيوس البدواني بنقادة

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات رعية القديس أنطونيوس البدواني، بنقادة.

عظة عن الخمسين المقدسة

شارك في الصلاة القمص أندراوس بسادة، راعي الكنيسة، بحضور الأخوات الراهبات الإليزابتيات، وفي كلمة العظة تحدث مطران الإيبارشية عن زمن الخمسين المقدسة، زمن الفرح، وأن صعود ربنا يسوع المسيح إلى المجد السماوي هو دعوة ورجاء لكل إنسان، للمشاركة في المجد الأبدي.

وأكد راعي الإيبارشية للمحتفى بهم أهمية الأسرار المقدسة، والمواظبة عليها، وألا ندع شيئًا يمنعنا عن التناول، وفي الختام هنأ نيافته أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، وذويهم، بهذه المناسبة، شاكرًا القمص أندراوس، والأخوات الراهبات، والخدام، لما أولوه من اهتمام في تكوين الأطفال، وعقب الذبيحة الإلهية، أقيم لقاء أبوي بين الأنبا عمانوئيل، وشعب الرعية.

زيارة شيخ الأزهر لتهنئته بعيد الأضحى المبارك

وكان الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ووفد مرافق له، قد أجرة زيارة محبة لفضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتبادل نيافة الأنبا عمانوئيل، وفضيلة الإمام الأكبر حديثًا وديًا، حيث حيث قدم مطران الإيبارشية عميق التهاني القلبية بالأصالة عن نفسه، وعن الكنيسة الكاثوليكية بعيد الأضحى المبارك، داعيًا أن يكون بالخير والأمن والسلام على مصرنا الحبيبة، والعالم أجمع، خاصة في الأراضي المقدسة، والقدس الشريف، وغزة.

وأعرب فضيلته عن الشكر لهذه الزيارة مؤكدًا تقديره الخاص للكنيسة الكاثوليكية، ودورها التربوي والمجتمعي في مصر، وعلاقة المودة والمحبة والتواصل مع قداسة البابا فرنسيس، مثنيًا عن مدي التعاون المستمر، تم اللقاء في مقر إقامة فضيلة الإمام، بالقرنة الجديدة، غرب مدينة الأقصر.