"فكة" وكاش.. البنوك تواصل تغذية الـ"ATM" للتيسير على المواطنين خلال عيد الأضحى

تستمر البنوك في توفير وإتاحة الكاش والفكة وتغذية ماكينات الصراف الآلي بالفروع الإلكترونية يوميا، وفق توجيهات البنك المركزي المصري، للتيسير على المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتوفير الكاش على مدار الساعة في ظل استمرار عطلة البنوك حتى يوم 23 يونيو الجاري.

وبلغ حجم مسحوبات المصريين نحو 50 مليار جنيه خلال فترة العيد من بداية شهر يونيو وفق بيانات مصرفية صادرة عن البنوك العاملة في مصر، حيث وفرات البنوك جميع مرتبات العاملين بالقطاعين العام والخاص بجانب توفير الكاش للمصريين لشراء مستلزمات العيد من اللحوم وغيرها، حيث يصل عدد ماكينات الصراف الآلي نحو 25 ألف ماكينة.

وطرحت البنوك نحو 20 مليون جنيه فكه سواء عملات معدنية أو الجنيه الورقي والفئات خمسة وعشرة وعشرين جنيها، وطباعة العملات الجديدة البلاستيكية فئة العشرين والعشرة جنيهات بهدف إتاحة كل أنواع الفكة وعديه العيد أمام المواطنين.

وقال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن هناك تعليمات وتوجيهات من البنك المركزي المصري بضرورة توفير اَلنَّقْد في ماكينات الصراف الآلي خلال مدة العيد لحين عودة البنوك للعمل الأحد المقبل، مشيرا إلى أن مسحوبات المصريون خلال الـ15 يوما الماضية تجاوزت 50 مليار جنيه منذ بدء صرف المعاشات والمرتبات وتوفير اَلنَّقْد للمواطنين لشراء مستلزمات العيد، مضيفا أن البنوك وضعت خطة استثنائية لتوفير اَلنَّقْد والفكة وعديه العيد بماكينات الصراف الآلي "ATM".

إقبال الكبير على سحب الأموال والكاش من الماكينات

أكد الخبير الاقتصادي، لـ"الدستور"، أن الإقبال الكبير على سحب الأموال والكاش من الماكينات خلال مدة عيد الأضحى المبارك أدى إلى توجيهات وتعليمات للبنوك بتوفير الكاش على مدار الساعة ووضع خطة لتغذية ماكينات الصراف الآلي -وفق جدول زمني- محدد لمواعيد تغذية "ATM" من قبل شركات نقل الأموال بحسب كل مكان مع زيادة فريق عمل الصيانة.

أضاف أن الخدمات الإلكترونية بالبنوك تعمل خلال مدة الإجازة ويمكن للعميل القيام بالسحب أو تحويل الأموال من حساب لآخر من خلال خدمات الإنتر بأنك بهدف التيسير علي الشركات وأصحاب الأعمال خلال موسم الأعياد.

وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن عمليات السحب والإقبال على الكاش تزداد بشكل كبير خلال مدة الأعياد، وعليه يجري توفير الكاش للتيسير علي المواطنون لشراء احتياجات ومستلزمات عيد إلا ضحي المبارك.

أوضح الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن البنك المركزي المصري وجه بضرورة توفير الكاش وتغذية ماكينات الصراف الآلي على مدار الساعة لتلبية كل ما يحتاجه المواطن خلال هذه المدة، حيث تمتد عطلة البنوك حتى يوم 23 يونيو الجاري.

أشار عبد العال إلى أن هناك تكثيف للرقابة على الأسواق خلال المدة الحالية؛ للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية ومستلزمات العيد منوها بأن عمليات السحب ستتضاعف خلال هذه المدة الحالية.