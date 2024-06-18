الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قطار الأهلى يصطدم بـ"الاتحاد السكندرى" فى برج العرب بالدورى.. اليوم

الأهلي والاتحاد السكندري
الأهلي والاتحاد السكندري

يحل الفريق الأول بالنادي الأهلى ضيفا ثقيلا علي نظيره الاتحاد السكندرى في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتعشًا بعد تخطي عقبة فاركو في الجولة الماضية بثتائية إمام عاشور بينما زعيم الثغر ودع كأس مصر أمام أبوقير للأسمدة في دور الـ32 ببطولة كأس مصر بركلات الترجيح.

موقف الأهلى والاتحاد في جدول ترتيب الدورى

يحتل الأهلى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين.

فيما يحتل الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر 7 مباريات.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي جلسة مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة الاتحاد السكندري، طالب خلالها لاعبيه بضرورة تصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها في اللقاء الماضي أمام فاركو من أجل ضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

وأكد كولر أن هناك بعض اللاعبين مستواهم الفني تراجع بشكل ملحوظ والبعض استعاد مستواه بشكل جيد وأن المشاركة ستكون دائما للاعب الجاهز الذي ينفذ التعليمات.

وشدد المدير الفني على صعوبة مواجهة الاتحاد السكندري والذي سيلعب بكل قوة وحماس لتعويض خسائره الأخيرة سواء في الدوري أو الكأس أمام جماهيره خاصة أنه يرغب في استغلال عامل الأرض لصالحه.

وطلب كولر من لاعبي الدفاع ضرورة الحذر من مهاجمي الاتحاد السكندري خاصة عبدالغني محمد وعمر الوحش وضرورة تقريب المسافات لغلق المساحات عليهم، في ظل غياب الثنائي الأخطر مابولولو وأحمد عادل ميسي.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام الاتحاد السكندري

واستقر كولر على تشكيل فريقه أمام الاتحاد السكندري والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه كريم فؤاد وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعمر كمال وفي خط الوسط إمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وفي الهجوم محمود كهربا.

الاهلى الاتحاد السكندرى الدوري الأهلي والاتحاد كولر تشكيل الأهلى

مواد متعلقة

غياب مابولولو.. قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي بدوري نايل

مران الأهلى.. انتظام اللاعبين ووسام أبوعلى يواصل برنامجه التأهيلى

دورى نايل.. الجونة بعشرة لاعبين يتعادل مع البنك الأهلى ويبقيه فى صراع الهبوط

الأكثر قراءة

جهاد جريشة يحسم لـ"الدستور" صحة ركلة جزاء زيزو أمام المصرى

زيزو يعلق على هزيمة الزمالك ضد المصرى

حالة الطقس اليوم فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى 2024

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

بائع غزل البنات يتحول إلى أيقونة بعد رمى بضاعته يأسًا: "كان نفسى أفرح أولادى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

صور

المؤنسات الغاليات يحتفلن بالعيد

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

لبحث التهدئة مع إسرائيل.. مستشار بايدن يلتقي رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة "أمل"

مخططات نتنياهو.. كشف السبب الحقيقي وراء حل حكومة الحرب الإسرائيلية

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف