قطار الأهلى يصطدم بـ"الاتحاد السكندرى" فى برج العرب بالدورى.. اليوم

يحل الفريق الأول بالنادي الأهلى ضيفا ثقيلا علي نظيره الاتحاد السكندرى في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتعشًا بعد تخطي عقبة فاركو في الجولة الماضية بثتائية إمام عاشور بينما زعيم الثغر ودع كأس مصر أمام أبوقير للأسمدة في دور الـ32 ببطولة كأس مصر بركلات الترجيح.

موقف الأهلى والاتحاد في جدول ترتيب الدورى

يحتل الأهلى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين.

فيما يحتل الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري المركز السادس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر 7 مباريات.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي جلسة مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة الاتحاد السكندري، طالب خلالها لاعبيه بضرورة تصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها في اللقاء الماضي أمام فاركو من أجل ضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

وأكد كولر أن هناك بعض اللاعبين مستواهم الفني تراجع بشكل ملحوظ والبعض استعاد مستواه بشكل جيد وأن المشاركة ستكون دائما للاعب الجاهز الذي ينفذ التعليمات.

وشدد المدير الفني على صعوبة مواجهة الاتحاد السكندري والذي سيلعب بكل قوة وحماس لتعويض خسائره الأخيرة سواء في الدوري أو الكأس أمام جماهيره خاصة أنه يرغب في استغلال عامل الأرض لصالحه.

وطلب كولر من لاعبي الدفاع ضرورة الحذر من مهاجمي الاتحاد السكندري خاصة عبدالغني محمد وعمر الوحش وضرورة تقريب المسافات لغلق المساحات عليهم، في ظل غياب الثنائي الأخطر مابولولو وأحمد عادل ميسي.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام الاتحاد السكندري

واستقر كولر على تشكيل فريقه أمام الاتحاد السكندري والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه كريم فؤاد وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعمر كمال وفي خط الوسط إمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وفي الهجوم محمود كهربا.