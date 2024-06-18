الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أخبار فاتتك|السودان يواجه أسوأ مجاعة والزمالك يُحدد 4 مطالب لاستكمال الدوري

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

تقرير: السودان يواجه أسوأ مجاعة في ظل استمرار الحرب

ذكر تقرير صحيفة إفريقيا نيوز أن السودان يواجه أسوأ مجاعة منذ 40 عاما في ظل استمرار الحرب لعامها الثاني على التوالي. 

وحذرت السلطات الأمريكية من أن مشكلة الجوع التي يواجهها السودان قد تكون أسوأ من تلك التي شهدتها إثيوبيا قبل 40 عاما.

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في بيان رسمي.. الزمالك يحدد 4 مطالب لاستكمال الدوري

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيان رسمي حدد فيه أربع مطالب لاستكمال الدوري، وذلك على خلفيه نتيجة مباراته أمام المصري وطالب الزمالك في بيانه.

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"الأزهر" يوضح آخر موعد لذبح الأضحية

يواصل المسلمون الاحتفال باليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك لعام 1445 هجريًا، فيما يتساءل العديد من الأشخاص عن آخر موعد لذبح الأضحية، وهو السؤال الذي أجاب عليه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. 

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عمرو دياب يحيي أولى حفلات صيف 2024 بالساحل الشمالي.. 29 يونيو

يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 29 يونيو الجاري وذلك داخل إحدى المنتجعات السياحية بمنطقة الساحل الشمالي بمحافظة مطروح.

ويشارك عمرو دياب في الحفل ادم بورت ومن المقرر أن يقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانية التي يتفاعل معها الجمهور.

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عقوبة رفع حصان بالموتسيكل في عيد الأضحى 2024

تعد مخالفة رفع حصان بالموتوسيكل الظواهر التي تنشر في الأعياد مثل عيد الفطر والأضحى، في ظل احتفال بعض الأشخاص أو الشباب بطريقة خاطئة عن طريق تأجير موتوسيكلات وتنفيذ ما يسمى برفع الحصان والتي تندرج ضمن مخالفة تعريض حياتك وحياة الغير للخطأ.

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السودان الزمالك الأزهر ذبح الأضحية عمرو دياب

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