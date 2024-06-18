الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"جانتس" لمبعوث "بايدن": وقت التوصل لاتفاق تسوية على الحدود مع لبنان ينفذ

جانتس
جانتس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بإن بيني جانتس، العضو السابق فى حكومة الحرب الإسرائيلية، أبلغ مبعوث الرئيس الأمريكي ومستشاره الخاص، عاموس هوكشتاين، بأن وقت التوصل إلى اتفاق تسوية على الحدود مع لبنان ينفذ، وذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

سندعم أى تحرك فعال لإزالة تهديد حزب الله اللبناني

كما أكد جانتس لمبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أننا سندعم أى تحرك فعال لإزالة تهديد حزب الله اللبناني.

جيش الاحتلال: تصاعد هجمات حزب الله يمكن أن يكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها

وفي وقت سابق قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن تصاعد هجمات حزب الله يمكن أن تكون لها عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها، مؤكدا أن إطلاق النار المكثف عبر الحدود من حزب الله اللبناني على إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد خطير.

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