قوات الاحتلال تتوغل بعدة محاور بمدينة رفح جنوب غزة

انتشلت طواقم الإسعاف الفلسطينية، جثامين 5 شهداء جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي محال تجارية لعائلة المدهون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وجرى نقلهم لمستشفى العودة.

توغل قوات الاحتلال بجنوب رفح

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة حرب في مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وواصلت قوات الاحتلال توغلها في عدة محاور بمدينة رفح جنوب القطاع وسط اطلاق نار وقصف مدفعي كثيف.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 37347 فلسطينيًا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 85372 آخرين.