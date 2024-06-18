ارتفاع شهداء مخيم النصيرات لـ10 بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل وسط غزة

أفادت فضائية القاهرة الاخبارية في نبأ عاجل، بارتفاع عدد شهداء مخيم النصيرات إلى 10، بعد قصف طائرات إسرائيلية منزل عائلة الراعي.

أكدت وسائل الإعلام الفلسطيني، بارتقاء شهيدان إثر قصف طائرات الاحتلال مواطنين بشارع الرشيد غرب المحافظة الوسطى بقطاع غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال الأحياء الغربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

أشار إلى أن طائرات الاحالال نفذت سلسلة غارات على منطقة المغراقة ومحيط منطقة وادي غزة شمال مخيم النصيرات، والمنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط غزة، كما نفذت طائرات الاحتلال غارات استهدفت أرضًا زراعية في محيط منطقة المفتي شمال النصيرات، وأخرى على حيي تل الهوا والزيتون في مدينة غزة.