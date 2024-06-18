الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أساقفة الإيبارشيات يواصلون تقديم التهنئة بعيد الأضحى 2024

الانبا مكاريوس خلال
الانبا مكاريوس خلال الزيارة

واصل أساقفة الإيبارشيات تقديم التهنئة لمسؤولي المحافظات المختلفة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024.

تهنئة إيبارشيات محافظة المنيا بعيد الأضحى المبارك 

زار أصحاب النيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، والأنبا فام أسقف شرق المنيا، والأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، والأنبا توماس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، وبرفقتهم وفود من الآباء الكهنة والرهبان والأراخنة، أمس الأول، مبنى محافظة المنيا وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان في استقبالهم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ومدير الأمن ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

تهنئة إيبارشية دشنا بعيد الأضحى المبارك 


زار نيافة الأنبا تكلا مطران إيبارشية دشنا، وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، أمس، مبنى محافظة قنا، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان في استقبال نيافته والوفد المرافق اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار نيافته والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء مصطفى مبروك مدير امن قنا وقيادات المديرية.

تهنئة إيبارشية ملوي بعيد الأضحى المبارك

زار نيافة الأنبا ديمتريوس مطران إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية أمس مبنى محافظة المنيا وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان في استقبال نيافته والوفد المرافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور محمد محمود نائب المحافظ ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار نيافته والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة بالعيد للواء محمد مصطفى ضبش، مدير الأمن وقيادات المديرية.

تهنئة إيبارشيات أسيوط بعيد الأضحى المبارك 

زار أصحاب النيافة الأنبا توماس مطران إيبارشية القوصية ومير، والأنبا يوأنس أسقف إيبارشية أسيوط، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المُحرق)، والأنبا ثاؤفيلس أسقف إيبارشية منفلوط، وبرفقتهم وفد من الآباء الكهنة والرهبان والأراخنة، أمس الأول، مبنى محافظة أسيوط، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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كان في استقبال نيافتهم والوفد المرافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.
ومن جهته قدم نيافة الأنبا  يوأنس التهنئة للواء أركان حرب عمرو جميل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، وللمستشار عمر غانم رئيس نادى قضاة أسيوط، الذي قدم لنيافته درع النادي تقديرًا له.

وكثفت قوات الشرطة من تواجدها في الطرق الصحراوية لتأمين المسافرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وخلق مناخ آمن للمواطنين أثناء تحركاتهم، فضلًا عن تأمين محيط المناطق الأثرية والمقاصد السياحية التي يزورها المواطنين في الأعياد للاستمتاع بها.

أساقفة الإيبارشيات تقديم التهنئة لمسؤولي المحافظات عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك 2024 عيد الاضحى 2024

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