اليوم الـ256 للعدوان.. تواصل مجازر الإبادة الجماعية بقطاع غزة
أحيا سكان قطاع غزة ثالث أيام عيد الأضحى، الذي يوافق اليوم 256 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع الفلسطيني، تحت وطأة القصف العشوائي من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.
قصف منازل المواطنين المأهولة وسط وجنوب غزة
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية وزوارق الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث قصفت العديد من منازل المواطنين المأهولة وتجمعاتهم وسط وجنوب القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.
37.347 شهيدًا حصيلة العدوان
وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ24 الساعات الماضية، استشهد خلالها 10 مواطنين، وأصيب 73 آخرون بجروح، لترتفع أعداد الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 37347 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء و 85372 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
أبرز التطورات في غزة خلال 24 ساعة
- اشتباكات ضارية وقصف مدفعي وسط وغرب رفح بالتزامن مع قصف مدفعي في محاور التوغل.
- استشهاد 7 مواطنين جراء قصف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
- شن غارة جوية وقصف مدفعي عنيف في محيط جسر وادي غزة شمال النصيرات وغارة أخرى جنوب المخيم.
- صافرات الإنذار تدوي في موقع "صوفا" العسكري بمحيط غزة.
- نسف عددا من المباني في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.
- استشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف مواطنين شرق مدينة رفح جنوب القطاع.
- قصف جوي مكثف على مناطق عدة في المحافظة الوسطى لقطاع غزة، خاصة مدينة دير البلح ومخيم البريج.