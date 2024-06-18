إقبال كبيرعلى كورنيش النيل بالغربية فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك (صور)

يشهد كورنيش النيل في محافظة الغربية، خاصة في مدينتي زفتي الواقعة على فرع دمياط، وكفر الزيات الواقعة علي فرع رشيد، إقبالًا هائلًا من قبل أهالي المحافظة، حيث توافدوا بأعداد كبيرة للاستمتاع بأوقاتهم وقضاء إجازتهم في جو من المرح والاستجمام خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، المتنزهات العامة والأندية والأماكن المفتوحة في الكورنيش شهدت ازدحامًا كبيرًا منذ ساعات الصباح الباكر.

توجه الأهالي في المدن والقرى المطلة على نهر النيل إلى المناطق العامة المطلة على النهر في الغربية، للاستمتاع بالأجواء المعتدلة الحرارة بسبب مياه النيل والطبيعة الساحرة التي تتميز بها المنطقة، ومنذ الصباح الباكر، امتلأت الأماكن العامة بالعائلات والأصدقاء الذين قاموا بإحضار الطعام والمشروبات والألعاب، استعدادًا لقضاء يوم ممتع على ضفاف النيل، وكذلك الإستمتاع بالمعديات والمراكب النيلية.

وقد توافد الأطفال بأعداد كبيرة إلى المراجيح والملاهي المنتشرة في الأماكن العامة، وتفاعلوا بحماسة مع الألعاب والترفيه المتاحة لهم، حيث استمتعوا بالأنشطة الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار.

وعبر العديد من المواطنين عن سعادتهم ورضاهم بتوافر الخدمات والمرافق في مختلف المراكز والمدن، وأشادوا بالمناظر الخلابة والأجواء الهادئة التي تتمتع بها الأماكن المطلة على النيل، مما يجعلها وجهة مثالية لقضاء أوقات الفراغ والاستمتاع بالطبيعة.

تعكس هذه الزيادة الكبيرة في الإقبال رغبة الناس في الاستمتاع بالأنشطة الخارجية وقضاء وقت جيد مع العائلة والأصدقاء بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية، حيث يمكنهم الاستمتاع بالمناظر الخلابة والأنشطة المتنوعة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الإقبال في الساعات المقبلة، مما يعزز دور الكورنيش كواحدة من أهم المعالم السياحية والترفيهية في محافظة الغربية.

تستمر الأجواء الاحتفالية والفرحة على ضفاف النيل في الغربية، حيث يتواصل توافد العائلات والأصدقاء للاستمتاع بالأوقات السعيدة والترفيهية، يتمتع الكورنيش بموقع استراتيجي يوفر مناظر خلابة لنهر النيل وأجواء هادئة تلبي احتياجات الزوار، ومن المتوقع أن يقل الإقبال خلال فترة الظهيرة علي أن يعود لأفضل معدلاته عقب وقت العصر.

وتحرص الوحدات المحلية، في محافظة الغربية، على تنفيذ توجيهات المحافظ، بتوفير الخدمات والمرافق اللازمة لضمان راحة وسعادة الزوار، وتعمل على توفير التسهيلات اللازمة لاستقبال الجماهير الكبيرة، وتعد هذه الزيادة في الإقبال فرصة لتعزيز السياحة المحلية وتعزيز الاقتصاد المحلي في المنطقة.

وإقبال الأهالي على كورنيش النيل في الغربية خلال أيام عيد الأضحى المبارك يعكس رغبة الناس في الاستمتاع بأجواء ممتعة والابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية، ويعد الكورنيش وجهة مثالية للاسترخاء والترفيه، ويعكس أهمية توفر المساحات العامة الجميلة والمرافق الممتازة في تعزيز جودة الحياة في المحافظة.

وأكد المحافظ أنه تم فتح جميع الحدائق والمتنزهات والملاهي؛ لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة خلال أيام عيد الاضحى المبارك، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين للاستمتاع باجازتهم ، وسط الأشجار والمناظر الخلابة والهواء النقي، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين.

ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

ثالث أيام عيد الأضحى المبارك