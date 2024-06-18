الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أهالي الغربية يوصلون الاحتفال بعيد الأضحى في يومه الثالث

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية، خلال الصباح الباكر لثالث أيام عيد الأضحى استمرار إقبال المواطنين والشباب والأطفال على المتنزهات والألعاب الترفهية للأطفال والملاهي والمراجيح المتعددة المنتشرة في الشوارع العامة والميادين وداخل وخارج المتنزهات والأندية ومراكز الشباب، وحرصت العائلات على التنزه لإدخال الفرحة والبهجة على الجميع خاصة الأطفال.

وفتحت الحدائق والمتنزهات والأندية ومراكز الشباب أبوابها أمام الزوار، منذ الساعة السادسة صباحًا، هربًا من حرارة الجو، وتوافدت الأسر والرحلات على الحدائق المجانية وذات أسعار الدخول والتعريفات المنخفضة، وجهزت محافظة الغربية الحدائق والمتنزهات التابعة للأحياء بحملات نظافة مكبرة ورفع المخلفات، وصيانة الحدائق وتقليم الأشجار لاستقبال المواطنين.

كما استهدفت أغلب الأسر الأماكن التي يتواجد بها الملاهي والمراجيح للأطفال والكبار، وتشهد الملاهى والحدائق العامة والمتنزهات بمحافظة الغربية إقبالًا كبيرًا من الأهالي الشباب والأطفال للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وفي الصعيد ذاته، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اقبال المواطنين منذ الصباح الباكر على الحدائق والمتنزهات بمراكز ومدن المحافظة الـ8 للاستمتاع بإجازة عيد الاضحى المبارك وسط جمال الطبيعة والمسطحات الخضراء والمناظر الطبيعية، وذلك من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.

وأكد المحافظ إنه تم فتح جميع الحدائق والمتنزهات والملاهي؛ لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة خلال أيام عيد الاضحى المبارك، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين للاستمتاع باجازتهم، وسط الأشجار والمناظر الخلابة والهواء النقي، موجها رؤساء المراكز والمدن بضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين.

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جاهزية كورنيش طنطا لاستقبال المواطنين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث يُعد كورنيش طنطا أحد أهم المحاور المرورية التي جرى تطويرها في السنوات الـ10 الأخيرة داخل مدينة طنطا، ليربط مدخلها الجنوبي من الطريق الزراعي بمجمع كليات طنطا، والاستاد والمنطقة اللوجستية، بالإضافة إلى كونه متنفسًا حضاريًا لأهالي مدينة طنطا غير معالم المنطقة بالكامل، وحولها من منطقة عشوائية مهملة إلى محور مروري ومتنفس حضاري.

كما تابع المحافظ جاهزية منطقة عربات الطعام المتنقلة في منطقة كورنيش القاصد بطنطا، لاستقبال المواطنين مؤكدا أن منطقة وحدات الطعام المتنقلة تم افتتاحها في عام 2022 بطول 500 متر وأتاحت متنفسا لأهالي الغربية لم يتواجد قبل ذلك، من خلال منطقة طعام حضرية بشكل جديد، تحتوي على تنوع بالأطعمة والمشروبات سواء الساخنة أو المثلجة أو التسالي بأسعار تناسب كل الفئات، وبمراقبة ومتابعة صحية وبيطرية.

وتابع المحافظ حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بشوارع حي أول وثان ومركز طنطا، لتكون المحافظة في أبهى صورة لاستقبال المواطنين خلال الاحتفالات بباقي أيام عيد الأضحى المبارك.

f5a29fd8-06a5-4854-88f2-c05feddbed4b
f5a29fd8-06a5-4854-88f2-c05feddbed4b
20e027ea-8a22-4701-93aa-ff66ea5ade0c
20e027ea-8a22-4701-93aa-ff66ea5ade0c
98a42586-e16c-4df6-acbe-927d110d603d
98a42586-e16c-4df6-acbe-927d110d603d
40d06bf3-ccc9-4e42-9cf2-26496ea494a1
40d06bf3-ccc9-4e42-9cf2-26496ea494a1
48543387-e426-447b-8fe6-d78af82e894f
48543387-e426-447b-8fe6-d78af82e894f
المتنزهات والألعاب الترفهية للأطفال إدخال الفرحة والبهجة على الجميع الحدائق العامة والمتنزهات بمحافظة الغربية طارق رحمي محافظ الغربية أجازة عيد الأضحى المبارك

مواد متعلقة

"حماة الوطن" يواصل توزيع الحلوى والهدايا على الأطفال بمركز زفتى (صور)

محافظ الغربية في جولة مفاجئة بشوارع السنطة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات

محافظ الغربية يتفقد مستوى النظافة العامة في شوارع زفتى

ثاني أيام عيد الأضحى.. محافظ الغربية في جولة مفاجئة بشوارع طنطا لرفع الإشغالات

رحيل 4 حجاج من الغربية خلال أداء فريضة الحج

وفاة مديرة التعليم الخاص بزفتى أثناء أداء فريضة الحج

رفع 8250 طنًا من القمامة خلال أول يوم العيد بالغربية

استمرار توافد المواطنين على المتنزهات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك

الأكثر قراءة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى 2024

سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

جهاد جريشة يحسم لـ"الدستور" صحة ركلة جزاء زيزو أمام المصرى

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى 2024 والقنوات الناقلة

حالة الطقس اليوم فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

زيزو يعلق على هزيمة الزمالك ضد المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

صور

المؤنسات الغاليات يحتفلن بالعيد

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف

"الأونروا": الأعمال العدائية مستمرة فى رفح رغم الوعود الإسرائيلية بوقف تكتيكى

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله