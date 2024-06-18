أهالي الغربية يوصلون الاحتفال بعيد الأضحى في يومه الثالث

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية، خلال الصباح الباكر لثالث أيام عيد الأضحى استمرار إقبال المواطنين والشباب والأطفال على المتنزهات والألعاب الترفهية للأطفال والملاهي والمراجيح المتعددة المنتشرة في الشوارع العامة والميادين وداخل وخارج المتنزهات والأندية ومراكز الشباب، وحرصت العائلات على التنزه لإدخال الفرحة والبهجة على الجميع خاصة الأطفال.

وفتحت الحدائق والمتنزهات والأندية ومراكز الشباب أبوابها أمام الزوار، منذ الساعة السادسة صباحًا، هربًا من حرارة الجو، وتوافدت الأسر والرحلات على الحدائق المجانية وذات أسعار الدخول والتعريفات المنخفضة، وجهزت محافظة الغربية الحدائق والمتنزهات التابعة للأحياء بحملات نظافة مكبرة ورفع المخلفات، وصيانة الحدائق وتقليم الأشجار لاستقبال المواطنين.

كما استهدفت أغلب الأسر الأماكن التي يتواجد بها الملاهي والمراجيح للأطفال والكبار، وتشهد الملاهى والحدائق العامة والمتنزهات بمحافظة الغربية إقبالًا كبيرًا من الأهالي الشباب والأطفال للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وفي الصعيد ذاته، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اقبال المواطنين منذ الصباح الباكر على الحدائق والمتنزهات بمراكز ومدن المحافظة الـ8 للاستمتاع بإجازة عيد الاضحى المبارك وسط جمال الطبيعة والمسطحات الخضراء والمناظر الطبيعية، وذلك من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.

وأكد المحافظ إنه تم فتح جميع الحدائق والمتنزهات والملاهي؛ لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة خلال أيام عيد الاضحى المبارك، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين للاستمتاع باجازتهم، وسط الأشجار والمناظر الخلابة والهواء النقي، موجها رؤساء المراكز والمدن بضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين.

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جاهزية كورنيش طنطا لاستقبال المواطنين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث يُعد كورنيش طنطا أحد أهم المحاور المرورية التي جرى تطويرها في السنوات الـ10 الأخيرة داخل مدينة طنطا، ليربط مدخلها الجنوبي من الطريق الزراعي بمجمع كليات طنطا، والاستاد والمنطقة اللوجستية، بالإضافة إلى كونه متنفسًا حضاريًا لأهالي مدينة طنطا غير معالم المنطقة بالكامل، وحولها من منطقة عشوائية مهملة إلى محور مروري ومتنفس حضاري.

كما تابع المحافظ جاهزية منطقة عربات الطعام المتنقلة في منطقة كورنيش القاصد بطنطا، لاستقبال المواطنين مؤكدا أن منطقة وحدات الطعام المتنقلة تم افتتاحها في عام 2022 بطول 500 متر وأتاحت متنفسا لأهالي الغربية لم يتواجد قبل ذلك، من خلال منطقة طعام حضرية بشكل جديد، تحتوي على تنوع بالأطعمة والمشروبات سواء الساخنة أو المثلجة أو التسالي بأسعار تناسب كل الفئات، وبمراقبة ومتابعة صحية وبيطرية.

وتابع المحافظ حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بشوارع حي أول وثان ومركز طنطا، لتكون المحافظة في أبهى صورة لاستقبال المواطنين خلال الاحتفالات بباقي أيام عيد الأضحى المبارك.

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