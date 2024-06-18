الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تزامنا مع إجازة العيد.. رفع 170 حالة إشغال متنوعة من شوارع طنطا بالغربية

اشغالات
اشغالات

نفذ قسم المرافق بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عبدالقادر خليل مأمور قسم مرافق الغربية، حملة شاملة على الشوارع والميادين في مدينة طنطا، جاءت هذه الحملة بالتعاون والتنسيق مع الدكتور محمود عيسى، رئيس مركز ومدينة طنطا، وذلك في مبادرة لتحسين المظهر العام وتوفير بيئة نظيفة ومريحة وآمنة للمواطنين، ومنع استغلال المحلات والباعة الجائلين لإجازة عيد الأضحى.

واستهدفت الحملات عدة شوارع رئيسية وفرعية في مدينة طنطا، حيث تم رفع 170 حالة إشغال متنوعة، تضمنت الإشغالات المرفوعة إزالة الإشغالات من الأرصفة المخصصة للمشاة، والتصدي للعربات اليدوية الخشبية التي يستخدمها الباعة الجائلين، وإزالة فرش الملابس والحواجز الخرسانية التي تعوق حركة المرور، وكذلك إزالة الحواجز الحديدية التي تعوق حركة المرور على الطرق، وتم تخزين المضبوطات في مخزن مجلس المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التنبيه عليهم بعدم العودة للقيام بنفس الممارسات مرة أخرى.

من جهته، أشار رئيس مركز ومدينة طنطا إلى أن هذه الحملة جاءت استجابة لتعليمات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، الذين أكدوا على ضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات في جميع المراكز بهدف توفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، وحماية الأرصفة المخصصة للمشاة من التجاوزات، ومنع استغلال المحلات والباعة الجائلين لإجازة عيد الأضحى ومكافحة جميع أشكال الإشغالات على الطرق وتحسين حركة المرور.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد أجرى مساء أمس، وخلال اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك جولة مفاجئة وموسعة، بشوارع مركز ومدينة زفتى، للوقوف على مستوى النظافة العامة بالشوارع والالتزام بعدم وجود إشغالات بالشوارع لتيسير الحركة المرورية، لتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين، لقضاء وقت ممتع والاستمتاع باجواء عيد الأضحى المبارك.

وتفقد المحافظ عدد من الشوارع بمركز ومدينة زفتي، موجها باستمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وفي إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

وأكد الدكتور طارق رحمي، أهمية النظافة العامة وسلاسة الحركة المرورية في المدينة، حيث يساهم ذلك في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين والزوار، كما شدد على ضرورة استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات، وذلك من أجل تحسين جودة الحياة وتعزيز الجاذبية السياحية لمركز ومدينة زفتى الذي يتمتع بواجهة نيلية بديعة.

اشغالات
اشغالات
اشغالات
اشغالات
اشغالات
اشغالات
اشغالات
اشغالات
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قسم المرافق بـمديرية أمن الغربية مدينة طنطا منع إستغلال المحلات والباعة الجائلين لإجازة عيد الأضحي إزالة الاشغالات من الأرصفة المخصصة للمشاة استجابة لتعليمات محافظ الغربية توفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين قسم مرافق الغربية

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