بوتين: كوريا الشمالية تحقق نتائج مذهلة في تحسين قدراتها الدفاعية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن كوريا الشمالية تحقق نتائج مذهلة في تحسين قدراتها الدفاعية وكذلك في قوتها العلمية والصناعية.

وأضاف بوتين في مقال لصحيفة رودونغ سينمون الكورية الشمالية: "نرى بالقوة والكرامة والشجاعة التي يقاتل بها شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من أجل حريتهم وسيادتهم وتقاليدهم الوطنية.

وتابع: "إنهم يحققون نتائج ضخمة، واختراقات حقيقية في تعزيز دفاع البلاد وقوتها التكنولوجية والعلمية والصناعية".

وأعلنت الرئاسة الروسية الكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيقوم بزيارة لكوريا الشمالية، خلال الفترة من 18 إلى 19 يونيو الجاري.

وجاء في بيان للكرملين: "بناء على دعوة من رئيس الدولة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، كيم جونغ أون، سيقوم الرئيس فلاديمير بوتين، بزيارة دولة ودية إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، في الفترة من 18 إلى 19 يونيو الجاري".