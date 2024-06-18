الناتو: الحلفاء يزيدون الإنفاق الدفاعى 18 بالمائة فى 2024

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، أن أعضاء الحلف سيزيدون إنفاقهم الدفاعي بنسبة 18 بالمئة هذا العام.

واستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، أمين عام الناتو في البيت الأبيض.

وأدلى بايدن وستولتنبرج خلال لقائهما بتصريحات مقتضبة للصحفيين.

وقال بايدن لستولتنبرج: "معا نمنع الهجمات الروسية في أوروبا".

وأفاد ستولتنبرج بأنهم سيحتفلون بالذكرى الـ 75 لتأسيس الحلف في قمة الناتو المزمع عقدها في واشنطن خلال يوليو القادم، وسيتخذون قرارات مهمة للمستقبل.

وأضاف: "سيزيد حلفاء الناتو نفقاتهم الدفاعية بنسبة 18 بالمئة هذا العام، وهذه هي أكبر زيادة في السنوات الأخيرة".

وأشار إلى أن 23 دولة عضو في الناتو ستنفق 2 بالمئة أو أكثر من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

وشدد على أن عدد الدول التي تنفق 2 بالمئة تضاعف مقارنة بما كان عليه قبل 4 سنوات، "وهذا يظهر أن الحلفاء الأوروبيين وكندا يساهمون في تقاسم الأعباء المشتركة لحماية جميع الحلفاء".

ولفت ستولتنبرج إلى أن الحلف سيقرر لعب دور قيادي في تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا خلال قمة الناتو.

وتابع: "كلما كان دعمنا لأوكرانيا أقوى، كلما انتهت هذه الحرب بشكل أسرع".

وفي فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.