الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البيت الأبيض: فيديوهات بايدن وهو "مرتبك" كلها مزيفة

بايدن
بايدن

أدانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، سلسلة من مقاطع الفيديو المنتشرة على نطاق واسع، والتي تظهر الرئيس جو بايدن 'مرتبكًا' على أنها 'مزيفة بعمق'.

وأشارت جان بيير إلى مقاطع الفيديو واسعة الانتشار لرحلات الرئيس الأخيرة إلى نورماندي بفرنسا وبوليا بإيطاليا، لكنه لم يصف أيًا منها على وجه التحديد. تصدر بايدن عناوين الأخبار خلال تلك الرحلات بسبب زلاته المتعددة، بما في ذلك معاناته الواضحة للجلوس في حدث D-Day وحالة أخرى حيث بدا وكأنه يتجول أثناء مظاهرة للقفز بالمظلات. يمكن الحصول على اللقطات الكاملة لكلا الحالتين من شبكة الكابلات غير الربحية C-SPAN.

وخلال مؤتمر صحفي، سأل أحد المراسلين جان بيير عن رد فعل البيت الأبيض على مقاطع الفيديو 'المحررة' التي تجعل بايدن يبدو 'ضعيفًا بشكل خاص' و'مربكًا'.

وقالت جان بيير عن مقاطع فيديو غير محددة لبايدن من هذه الرحلات: “إنها تتم بسوء نية”. 'إنه يخبرك بكل ما نحتاج إلى معرفته حول مدى يأس الجمهوريين هنا.'

وتابعت بالإشارة إلى أن بعض المقاطع المنتشرة تم تعديلها بشكل كبير، وبالتالي لا تعطي تمثيلًا دقيقًا للرئيس.

واختتمت: 'بدلًا من الحديث عن أداء الرئيس في منصبه - وما أعنيه بذلك هو انتصاراته التشريعية، وما كان قادرًا على فعله للناس في جميع أنحاء هذا البلد - فإننا نشهد هذه التزييف العميق، ومقاطع الفيديو التي تم التلاعب بها'. 

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