الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التخطيط: الانتهاء من تطوير مجمع التحرير نهاية ديسمبر 2025

وزارة التخطيط
وزارة التخطيط

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الانتهاء من تطوير مبنى مجمع التحرير، لتحويله إلى فندق بمواصفات عالمية، ومن المقرر الانتهاء بنهاية ديسمبر 2025.

وأوضح التقرير أنه  تم الانتهاء من المراحل الأولى من تطوير مبنى وزارة الداخلية لتحويله إلى مركز للإبداع وفندق ٣ نجوم، إلى جانب عددٍ من المكاتب الإدارية، موكدًا أنه سيتم التعاقد مع إحدى شركات الإدارة خلال الأسابيع القادمة.

وكشف التقرير عن نقل نحو 20 أصلًا من الأصول العقارية، للصندوق السيادى المصري منها 12 مقرًا من مقار الوزارات في منطقة وسط البلد، إلى جانب مجمع التحرير، ووزارة الداخلية، ومقر وزارة الخارجية.

وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بمربع الوزارات، وتلقى الصندوق السيادي عددًا من العروض من جانب المستثمرين المصريين والأجانب لاستغلال تلك الأصول، موضحة أنه تم توجيه الوزارات بضرورة إخلاء مقار الوزارات والمباني، حتى يستطيع الصندوق إعمال شؤونه في استغلال المباني وتقييمها. 

تطوير مبنى مجمع التحرير وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية مبني وزارة الداخلية

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