استمرار التقديم لأولى ابتدائى وkg1 للعام الدراسى 2025 لنهاية يونيو

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار التقدم لـ الصف الأول الابتدائى والصف الأول رياض الأطفال kg1 حتى نهاية يونيو الجارى.

وتابعت الوزارة: أنه تم فتح باب التقدم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2025، والصف الأول رياض الأطفال، من 1 يونيو ولمدة 30 يوما، وحددت وزارة التعليم، سن التقدم للصف الأول الابتدائي، بحيث لا يقل سن الطفل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات، موضحة أنه يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي) وذلك بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفاءه.

وأكدت الوزارة أنه بالنسبة، لإجراءات التقدم لمرحلة رياض الأطفال، لـ المدارس الرسمية والرسمية للغات، يقوم أولياء الأمور الراغبين في التقدم للصف الأول بمرحلة رياض الأطفال، بالتسجيل الإلكتروني بداية من 1 يونيو ولمدة شهر، ويكون سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات، ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، وفور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيان الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة، ويمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقدم الالكتروني، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي) بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفاءه.