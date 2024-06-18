عاجل.. الاحتلال يقصف بالمدفعية بلدة الخيام وأطراف كفر شوبا جنوب لبنان

أفادت وسائل اعلام لبنانية، في نبأ عاجل، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بأن الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية بلدة الخيام، وأطراف بلدة كفر شوبا في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وأعلنت كتائب حزب الله استهدافها مواقع عدة للاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة الواقعة جنوب لبنان.

ووفق ما ذكرت شبكة قدس الإخبارية، فقد استهدف حزب الله بالأسلحة الصاروخية موقع السماقة في تلال كفر شوبا ‏اللبنانية المحتلة، وقال أنه أصابه إصابة مباشرة..

كما ذكر حزب الله: "استهدفنا بالأسلحة الصاروخية ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحققنا إصابة مباشرة".