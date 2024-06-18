عمدة طهران المتشدد يدعو لحذف الدولار من اقتصاد إيران واستبداله بالعملة المحلية

دعا عمدة طهران، على رضا زاكاني، والمرشح المحافظ للانتخابات الرئاسية المبكرة، الإثنين، لحذف الدولار من الاقتصاد الايرانى.

جاء ذلك خلال اول مناظرة تجري اليوم، ويبثها التلفزيون الإيراني علي الهواء مباشرة، وتتناول الملف الاقتصادي، وأكد المرشح المتشدد على الاستقلال الاقتصادي واستقرار اقتصاد البلاد على أساس التخلص من الدولرة في الاقتصاد والاعتماد على العملة الوطنية وزيادة قوة العملة الوطنية. ثانيًا، لنتابع القفزة في الإنتاج من خلال التوجه نحو الإنتاج الموجه نحو المنتج والمبني على المعرفة والقيمة المضافة العالية.

وستجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة الرابعة عشرة، يوم الجمعة 28 يونيو الجاري لانتخاب الرئيس التاسع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ويسعي 6 مرشحين لخلافة الرئيس الايراني الراحل إبراهيم رئيسي، الذي لقي مصرعه اثر تحطم مروحية كانت تقله و8 آخرون بينهم وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان، شمال غرب البلاد 19 مايو الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

والمرشحين الـ6، و5 ينتمون لـ المعسكر المحافظ وواحد إصلاحي، وهم: سعيد جليلى (محافظ متشدد)، محمد باقر قاليباف (أصولي تقليدي)، على رضا زاكانى: (محافظ متشدد)، مصطفى بور محمدى (محافظ)، وأمير حسين قاضى زاده هاشمي: رئيس مؤسسة الشهيد (أصولى)، مسعود بزشكيان (إصلاحي).

وأعلن رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية، محمد تقى شاهجراغى سيكون هناك 60 ألف مركز انتخابى للانتخابات الرئاسية فى أنحاء البلاد، وفى حال عدم حسم نتيجة الانتخابات ستكون هناك جولة ثانية فى يوم الجمعة التالى، فى 5 يوليو.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران، إنه بحسب التنسيق مع مجلس صيانة الدستور، فإن الانتخابات الرئاسية للدورة الرابعة عشرة ستكون شبه إلكترونية ولن يكون هناك سوى قطع ورقية للتصويت ولن نستخدم الصناديق الإلكترونية.

وأعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات محسن إسلامي أنه وفقا للمادة 66 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن أنشطة الدعاية للمرشحين بدأت من تاريخ إعلان الأسماء وتنتهي قبل 24 ساعة من التصويت، وهو الساعة الثامنة صباحا في يوم الخميس 27 يونيو.

وستجري المناظرات الـ4، اللاحقة أيام الخميس 20 والجمعة 21 والإثنين 24 والثلاثاء 25 يونيو من وستبث أيضا على القناة الأولى للتلفزيون الإيراني.