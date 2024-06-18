الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس بعثة الحج السياحى: حل مشكلات واجهت بعض حجاج السياحة فى مِنى

حجاج
حجاج

أكدت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، أنه تم العمل على حل المشكلات التي واجهت بعض مخيمات حجاج السياحة في مشعر منى.

وأوضحت سامية سامي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن لجان البعثة الرسمية للوزارة تلقت في اليوم الأول للمبيت في منى عددًا من الشكاوى ومحاضر إثبات الحالة سواء من الحجاج أو شركات السياحة، مشيرة إلى أنه على الفور تحركت لجان البعثة وتم اتخاذ اللازم وتم حل كافة المشكلات.

وأشارت إلى أن هناك 9 لجان لبعثة الوزارة متواجدة في مشعري منى وعرفات بخلاف غرفة المتابعة الرئيسية، مشيرة إلى أنه وضع حجاج السياحة اليوم مستقر، ولم تتلق اللجان أي شكاوى من الحجاج.

وأكدت على حرص البعثة الرسمية للوزارة في إطار دورها على الحفاظ على سلامة جميع حجاج السياحة، وتلقي وحل المشكلات التي تواجههم بشكل فوري من أجل أداء مناسك الحج بكل سهولة، وهو الدور الذي قامت بعمله بالفعل.

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